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日經濟報喜 離升息更近了

編譯季晶晶／綜合報導

據內閣府11日公布的數據，在企業強勁資本支出的推動下，日本經濟去年第4季恢復成長，未如初估的連兩季萎縮。這個結果支持日本銀行（央行）考慮在本月或下月結束負利率政策。彭博資訊形容，全球負利率政策接近尾聲，只待日銀一聲令下。

內閣府表示，去年10至12月的國內生產毛額（GDP）年增0.4%，遠優於初估的萎縮0.4%，雖仍低於分析師預期的成長1.1%，但GDP沒有連兩季萎縮，經濟就不致於陷入技術性衰退。日本去年第3季經濟萎縮3.3%。

最新公布數據支持日銀觀點：經濟繼續溫和復甦、企業願意投資。企業資本支出較上季增2%，遠優於初估數據的下降0.1%。另一方面，消費者支出經修正後下降0.3%，原估是下降0.2%。

日本央行下周將召開政策會議，外界普遍預期日銀最早可能本月結束全球最後一個負利率政策，進行2007年來首度升息，代表全球央行非常規政策的一場大型實驗即將畫下句點。日圓匯價和債券殖利率雙雙走高。

樂天證券經濟研究所（Rakuten）首席經濟學家愛宕伸康表示，雖然數據弱於預期，國內需求受到物價上漲的衝擊，但他仍預計日銀會在本月採取政策舉措。因為如果3月沒有動作，即使工資談判取得強勁成果，也將導致日圓走低，而進口成本上漲可能進一步損害消費者利益，「是否等到4月會是兩難的抉擇」。

數據公布後，日圓匯價一度應聲升值0.4%，報146.49日圓，而作為利率預期訊號的隔夜換匯交易顯示，日銀3月升息的可能性為65%。

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