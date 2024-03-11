比特幣這波大漲 每日約1,500個「三千萬元錢包」誕生

在資金大量流入美國比特幣ETF的情勢下，比特幣價格首次突破72,000美元。（路透）

在資金大量流入美國比特幣 ETF的情勢下，比特幣首次突破72,000美元，連續第六個交易日上漲，今年漲幅已接近70%。另據加密貨幣 分析業者Kaiko Research的數據，比特幣這一輪創紀錄的漲勢期間，顯然每天都會誕生大約1,500個新的「百萬美元錢包」，也就是錢包內的資產價值超過新台幣約3,100萬元。

在台灣時間12日7時左右，比特幣上漲近5%，報72,464.20美元。乙太幣、Solana和Avalanche等小型代幣也上漲。

這些數位錢包是比特幣區塊鏈上的數位位址，用戶用這種錢包來儲存加密貨幣。由於區塊鏈網絡是公開的，而且不受任何中心化中介機構的控制，因此外界可以得知每個錢包所持有的代幣數量。不過，位址是匿名的，因此無法區分錢包是由個人或是實體所控制。

比特幣價格今年來飆漲70%，因為美國現貨比特幣ETF在1月獲允上市，這些ETF對持有這些代幣的需求激增。儘管如此，目前每日新增的百萬美元錢包的數量仍然低於2021年的上一輪牛市，當時每天有超過4,000個錢包突破百萬美元的門檻。今年來，百萬美元錢包單日數量增加最多的一天是3月1日，為1,691個錢包。

Kaiko的報告指出，百萬美元錢包增加步調比上一輪牛市減緩，可能和下列幾個原因有關，首先是新資金尚未全面進場，第二是所謂的「鯨魚」大戶在比特幣價格創新高時正獲利了結，第三則是大戶正以託管方式儲存他們手上的比特幣，而非存放在個人錢包中。

報告表示：「在2021年，有大量資金流入，因為各界都想要從加密貨幣的熱潮中分一杯羹；這一回，大戶可能採取更為謹慎的作法，在投資 前觀察漲勢是否還能持續。」