與國際脫鉤 印度惹火避險基金

由於印度證管會實施高度爭議的放空新規，使多家避險基金威脅將從印度撤出投資。（路透）

由於印度 證券暨交易管理委員會（Sebi）實施高度爭議的放空新規，要求避險基金鉅細靡遺地揭露客戶名單，使多家避險基金威脅將從印度撤出投資 。

英國金融時報（FT）報導，在去年印度阿達尼集團（Adani）股票被大量放空，使該集團總市值蒸發數十億美元後，Sebi便承受重大壓力，必須對不透明的外國投資機構採取行動。

Sebi要求擁有印度資產總額超過30億美元的外國投資機構，必須揭露最終獲利投資人的「詳細組成」。凡是在銀行利用主要經紀商服務，且投資印度資產總額超過30億美元的避險基金，都被包括在內。另外，若投資機構持有某一印度公司股票的比率，超過該機構印度投資組合總額50%者，也須揭露客戶細節。

避險基金擔心新法規對業務的影響。倫敦AIMA避險基金團體上周致函證管會，「這些改變對希望在印度從事合法投資的（外國投資人），造成嚴重的實務困難」，且與國際慣例極度脫鉤。

Sebi實施這些新規則，是要更加了解印度股票的最終購買機構。印度政府正全面、密切追蹤鄰近國家資金流入印度的情況，Sebi此舉則是政府整體行動的一環。

Sebi之前也要求全球大型銀行業者揭露投資人資料。摩根大通、高盛 公司、法國巴黎巴黎、法國興業銀行及瑞士銀行等機構元月曾致函Sebi，表示基於「重要的法律與法規原因」，「很難」對提供投資人的相關資訊給Sebi。