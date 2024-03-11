我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

與國際脫鉤 印度惹火避險基金

編譯任中原／綜合報導
由於印度證管會實施高度爭議的放空新規，使多家避險基金威脅將從印度撤出投資。（路透）
由於印度證管會實施高度爭議的放空新規，使多家避險基金威脅將從印度撤出投資。（路透）

由於印度證券暨交易管理委員會（Sebi）實施高度爭議的放空新規，要求避險基金鉅細靡遺地揭露客戶名單，使多家避險基金威脅將從印度撤出投資

英國金融時報（FT）報導，在去年印度阿達尼集團（Adani）股票被大量放空，使該集團總市值蒸發數十億美元後，Sebi便承受重大壓力，必須對不透明的外國投資機構採取行動。

Sebi要求擁有印度資產總額超過30億美元的外國投資機構，必須揭露最終獲利投資人的「詳細組成」。凡是在銀行利用主要經紀商服務，且投資印度資產總額超過30億美元的避險基金，都被包括在內。另外，若投資機構持有某一印度公司股票的比率，超過該機構印度投資組合總額50%者，也須揭露客戶細節。

避險基金擔心新法規對業務的影響。倫敦AIMA避險基金團體上周致函證管會，「這些改變對希望在印度從事合法投資的（外國投資人），造成嚴重的實務困難」，且與國際慣例極度脫鉤。

Sebi實施這些新規則，是要更加了解印度股票的最終購買機構。印度政府正全面、密切追蹤鄰近國家資金流入印度的情況，Sebi此舉則是政府整體行動的一環。

Sebi之前也要求全球大型銀行業者揭露投資人資料。摩根大通、高盛公司、法國巴黎巴黎、法國興業銀行及瑞士銀行等機構元月曾致函Sebi，表示基於「重要的法律與法規原因」，「很難」對提供投資人的相關資訊給Sebi。

投資 印度 高盛

上一則

紅海危機打亂出口 重擊亞洲經貿

下一則

看重娛樂 星扭轉無聊城市形象

延伸閱讀

德里西藏村教育新生代保存傳統 力抗中國滅藏文化

德里西藏村教育新生代保存傳統 力抗中國滅藏文化
印度將宣布大選 選委會位階第2高官員辭職 3高階官員「僅剩1人」

印度將宣布大選 選委會位階第2高官員辭職 3高階官員「僅剩1人」
非洲每年近60萬人死於瘧疾 5月起獲低價疫苗

非洲每年近60萬人死於瘧疾 5月起獲低價疫苗
印度邊境增兵萬人 中外交部：不利局勢緩和

印度邊境增兵萬人 中外交部：不利局勢緩和

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全