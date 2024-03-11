看重娛樂 星扭轉無聊城市形象

新加坡正力圖定位為文化中心，試圖擺脫嚴肅無趣的形象。（路透）

新加坡 向來以重視工作、不看重娛樂為世人所知，如今這座製造與貿易重鎮的城市島國，正力圖重新定位為文化中心，並透過邀請流行樂天后泰勒絲 開演唱會，擺脫嚴肅無趣的形象。

華爾街日報（WSJ）報導，繼英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）和紅髮艾德的演唱會後，新加坡當局砸重金，搶下泰勒絲「時代巡迴演唱會」的東南亞 獨家主辦權，並已在上周末完成六場演出。

邀請流行歌手相繼前來開演唱會，是當局要為這座城市注入更多活力的最新舉措。星展銀行首席經濟學家拜格談到這些政府支持的活動，包含F1賽事，大致算成功，「增加了無形資產，不再只是稅率而已」。

除了大型活動，星國也致力以其他方式推廣新加坡的酷炫。例如，當局為支持2018年電影「瘋狂亞洲富豪」的製作，因為該片場景設在星國，展現當地的美味餐廳和花園美景。之後政府設立一個基金，提供財務支持給場景設在該國的電影。

新加坡的聲名鵲起，適逢一些區域競爭對手失勢。香港在中共加強控制後，人才陸續出走；以多彩多姿街頭生活文明的曼谷，在泰國爆發軍事政變及緊接而來的示威抗爭後，過去十年已走下坡。

但新加坡要營造酷炫形象時仍有些阻礙，包括生活成本高昂，獨立藝術家和音樂人負擔不起在當地生活的物價。此外，新加坡令許多人欣賞的井然有序，也伴隨著隨時要守規矩的壓力，缺乏柏林或紐約的吸引力。