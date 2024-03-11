金價再創高，將叩關2200美元(路透)

美國2月就業 報告助長市場對聯準會（Fed）降息 在望的預期心理，激勵金價 8日再創新高；美元隨之回軟，已經連六天走貶。分析師預期，金價有避險買盤支撐後市仍看俏，美元走勢則會繼續隨Fed利率風向起舞。

紐約現貨金價8日上漲0.9%，以每英兩2,178.95美元收盤，盤中一度勁漲1.6%至新天價2,195.15美元。至此，金價已連漲八天，締造2020年7月來最長一波連續漲勢，反映降息希望增濃、央行買盤不輟、行情上揚吸引新投資人追高。不過，金價近來漲得又急又猛，讓許多觀察家直呼意外。

美國2月非農就業人口增加27.5萬人，高於預期，但前兩月數據合計下修16.7萬人，且失業率升高0.2個百分點至3.9%，平均時薪增幅也減緩，為經濟「軟著陸」（通膨降溫而成長依然穩健）增添新證據。這也助長市場對Fed降息在望的期待，芝商所FedWatch網站顯示，期貨市場押注5月啟動降息的機率升到30%左右，押注6月降息機率更達到73%。

利率降低展望助漲金價，因為降低持有黃金的機會成本，並且提高黃金相對於孳息資產如債券的投資魅力。本月來金價漲勢凌厲，一些分析師斷定行情上揚吸引投資基金等大戶進場，為漲勢推波助瀾。此外，中東、烏克蘭戰火延燒，美國大選在即，也強化黃金作為資金安全避風港的吸引力，讓金價後市有撐。

ING集團商品策略師曼錫說：「今年金價可望走高，因為戰爭延續和美國選舉將登場，地緣政治不確定因素讓金價有避險需求撐盤。局勢動盪時，黃金通常更有吸引力，因投資人爭先恐後遁入安全資產規避經濟環境、地緣政治緊張或通膨等風險。」

美元疲軟是推升金價的另一因素，美元指數連六天走跌，一周來跌逾1%，收在102.712。今年1月和去年12月就業數據大幅下修，加上2月失業率意外回升，讓空頭有充分理由做空美元。