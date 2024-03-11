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美英開車上路一左一右 原因曲折

／周芳苑

美國、英國相距不遠又同樣講英語、歷史淵源深厚，但是，兩國開車上路方向卻一左一右、完全相反，各有不同緣由。

在美國要靠右駕車，與很早以前載貨用篷車必須和馬匹合作有關，而英國成了全歐洲唯一開車上路靠左的例外，則與法國相關。

放眼全球，英國並非唯一和美國駕車方向相反的國家，世界上大約30%國家強制要求靠左行駛，另約70%國家靠右行駛。

為什麼一左一右？發展過程是個曲折故事。

很多人覺得，在歐洲發展史上，拿破崙．波拿巴(Napoleon Bonaparte)發揮核心作用，而在美國，則經常以亨利．福特(Henry Ford)為關鍵人物，但駕車方向並非由這兩位歷史名人主導。

早在汽車出現前，美國車輛就已靠右行駛；駕車靠右的習慣甚至更早於美國創國。

CNN商業新聞記者巴爾德斯-達佩納(Peter Valdes-Dapena)為探究駕車靠右靠左的歷史沿革走訪賓州康尼斯託加(Conestoga)一前煙草烘乾倉，從早期擔任運貨重任的馬車開始研究。

巴爾德斯-達佩納和康尼斯託加地區歷史學會(Conestoga Area Historical Society)主席斯特曼 (John Stehman)會面；斯特曼家族1743年以來一直在該地區耕種。根據這位歷史學家的說法，科內斯託加式篷車(Conestoga wagon)是造就美國駕車上路靠右行駛的關鍵。

美西部拓荒奠基

附有高聳拱形布頂的大貨車是美國向西拓荒標誌之一，將拓荒者物品從東部向西運； 1700年代初期，賓州西部還是偏遠邊境。

當時為了貨運，康尼斯託加木匠和鐵匠開發戴貨馬車，將農產品和原住民以物易物的物品運往費城市場。馬車司機可以直接騎在馬上，也可坐在從馬車側面滑出的「懶人板」(lazy board)上，假如坐到懶人板，每當需要更積極主動控制貨車時便與馬並肩行走，拉動貨車的槓桿和繩索，並發出口令，也可能偶爾拉拉馬匹上的皮革拉線。

試著想像：一個人沿著塵土飛揚的長長小徑走著，手牽一隊馬匹、馬兒拖拉一輛藍色馬車，多數人是右撇子，正因如此，康尼斯託加貨車的控制裝置位於貨車左側，司機右手可就近操控，這麼一來，司機位於道路中間、馬車位於右側。

賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)和費城之間的貿易和交通越來越頻繁，於是，全美第一條主要高速公路誕生了；費城-蘭卡斯特收費公路(Philadelphia and Lancaster Turnpike Road) 1795年開通。歷史學家雷(M.G. Lay)在所著的「世界之路」(Ways of the World)一書中提到交通規則，所有車輛在路上須靠右行駛，就如同康尼斯託加貨車一樣。

到了1804年，紐約州領先全美正式規定所有道路和高速公路上車輛必須靠右行駛。

有些人認為美國駕車上路靠右行駛是受到亨利福特影響，理由是，福特汽車(Ford)1908年推出備受歡迎的T型車(Model T)，將方向盤安裝在左側。事實上，駕車靠右的習慣早已形成，福特只不過順勢配合。

歐洲僅英國靠左

最弔詭的是，在歐洲，除英國之外，其他多數國家都像靠右行駛，這一切與法國有關。

羅伯斯庇爾(Maximilien Robespierre)領導下的法國革命政府規定每個人都應該靠右行駛。

然而先前的長久習俗下，道路左側是為馬車和馬夫保留，屬於富人階層，較貧窮的徒步行人則靠右；法國革命政府迫使路上所有人都靠同一邊，一來有利於交通，二來藉以消弭階級差異。

據說，拿破崙進軍歐洲時大肆傳播法國政策，這一點可在1812年拿破崙帝國地圖上找到證據。

然而，瑞典既不是拿破崙臣民、也非拿破崙的盟友，因此未遵循法國政策而一直靠左行駛，直到1967年某一天改為靠右行駛。

英國則獨樹一格，與法國走相反的路。

雷的觀點是，英法左右相反與使用不同類型交通工具有關。英國工業規模的馬車較少，小型馬車和個人馬夫較多，而騎馬的人喜歡靠左，以便舉起右手向迎面而來的車輛打招呼，必要時還可出手打架。

到駕車方向不同的國家必須入境隨俗調整，一不小心會發生嚴重事故。

美國汽車協會(AAA) 駕駛員訓練主管塔塞爾(William Van Tassel) 建議換方向開車時格外集中注意力，最好關掉收音機以免分心，並請鄰座乘客幫忙注意、提醒。

租車業者Avis Budget Group經常租車給在英國開車的美國駕駛，代理商一定會提醒顧客靠左行駛；該公司還特別在英國各地所有車輛上貼有「靠左行駛」貼紙，另針對主要地點發放「靠左行駛」腕帶，建議客戶戴在左手腕上時時提醒。

費城 賓州 租車

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