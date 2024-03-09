美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

聯準會。（美聯社）

美、歐各大央行 宣布戰勝通膨的時機已愈來愈近，最新數據使決策官員更有信心於今年夏季（6-8月）開始降息 。

本周五（8日）美國公布的2月就業 報告中，將去年12月及今年元月的就業增加人數大幅下修，令投資人更加預期聯準會（Fed）將於6月降息，而歐元區的數據也顯示工資與企業獲利成長趨緩。

Fed主席鮑爾7日表示，Fed距離有信心開始降息已經「不遠」；歐洲央行（ECB）總裁拉加德當天也表示，決策官員已「開始討論降低緊縮程度」，慶祝「我們趨向通膨目標已獲得良好進展」，儘管「我們還尚未達標」。英國央行總裁貝利也強調通膨戰線傳來「令人鼓舞的信號」。

美國2月就業報告雖指出，2月非農業就業人數增加27.5萬人，高於預估的20萬人，但卻大量下修前兩個月的就業數字，令市場預期Fed將於6月開始降息。歐元區公布去年第4季單位勞動成本及企業獲利率升速減緩，使通膨憂慮得到紓解。

由於歐元區通膨一直黏著，而美國勞動市場異常熱絡，已使市場縮小對今年降息幅度的預期。但現在預期已經改變，認為Fed及ECB今年都將降息4碼，英格蘭銀行將於夏季首次降息。

安聯集團首席經濟學者沙布南表示，鮑爾與拉加德都同步展現非常「鴿派」的立場，「現在的問題是Fed是否將等到9月才降息」。

百達財富管理公司總理經濟研究主任杜克羅塞特表示，「央行決策官員現在對自己的經濟模型及預測似乎恢復信心，使央行距離首次降息更近」。

不過一些「鷹派」官員仍未鬆口。美國明尼亞波利區聯邦銀行總裁卡西卡利及亞特蘭大區總裁鮑斯提克表示，美國經濟強勁，因此Fed的降息幅度不需要如去年12月時所預測的3碼那樣大。

德國聯邦銀行總裁、ECB決策委員納吉爾表示，ECB在今年夏季休會之前開始降息的機率的確升高，但也警告不要「太早宣布勝利」。