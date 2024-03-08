日銀升息 最快本月行動

日本 銀行（央行）據傳已獲得一些政府官員默許，可在3月或4月結束負利率 政策，日銀一位委員也表明升息 的時機將來臨，加上1月名目薪資增幅超乎預期，種種因素促使市場押注日銀將在3月進行2007年來首次升息，激勵日圓7日強升逾1%，站上一個月高點。

如今市場對日銀3月18日至19日決策會議將採取行動的押注不斷增加，隔夜利率交換合約顯示，投資人認為3月升息的機率逼近80%。日圓兌美元已連續第三天升值，7日盤中更一度勁升1.1%至147.77。

彭博資訊引述消息人士報導，幾名政府官員認為，日銀不應錯過結束負利率的時機。他們認為，已有充分證據顯示工資與物價上漲之間呈現良性循環。

官員表示，升息可以在本月進行，即勞資雙方薪資談判有初步結果之後，也可以在4月，即日銀更新物價展望之時。其中一位官員表示，已有一些因素支持日銀轉向政策正常化。

知情人士透露，財務省也同意升息。此舉可能會為日圓提供一些支撐，但同樣也會增加日本龐大債務的利息負擔。知情人士也說，日銀升息後仍打算維持寬鬆政策的基調，為財務省留點空間。

日銀委員中川順子在島根縣向當地商界領袖發表演講時，則明確表示：「日本經濟和通膨正逐步朝向穩定在2%的通膨目標。而且有跡象顯示，企業在制定薪資方面的行為出現明顯轉變。」

最新數據便顯示日本薪資加速成長；厚生勞動省7日公布，日本1月名目薪資比去年同期成長2%，寫下六個月來最大增幅。