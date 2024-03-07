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倩碧也中 美實驗室：多品牌「抗痘產品」含高比例致癌物「苯」

編譯徐榆涵／即時報導
雅詩蘭黛集團的倩碧痘痘治療產品，被驗出含有高比例的致癌化學物質「苯」。（路透）
雅詩蘭黛集團的倩碧痘痘治療產品，被驗出含有高比例的致癌化學物質「苯」。（路透）

美國獨立實驗室瓦利蘇爾（Valisure）6日宣布，於部分品牌含有過氧化苯（benzoyl peroxide）的痘痘治療產品中，發現高含量的致癌化學物質「苯」（benzene）。

CBS報導，總部位在康乃狄克州的獨立實驗室瓦利蘇爾6日向美國食品和藥物管理局（FDA）提交公民請願書，稱在一些含有過氧化苯的痘痘治療產品中，發現「高含量的苯」，包括美日抗痘品牌Proactiv、美國品牌PanOxyl、雅詩蘭黛集團的倩碧（CLINIQUE）、美國塔吉特百貨（Target）品牌Up & Up、英國利潔時（Reckitt Benckiser）擁有的Clearasil等，要求召回這些產品並暫停在美國市場販售。

瓦利蘇爾表示，高含量苯是由於過氧化苯與痘痘治療產品中的其他物質結合時，隨著時間推移分解成苯，而非由於製造過程中的汙染。並指在測試中，這種情況在較高溫的情況下尤其明顯。

FDA發言人證實已收到公民請願書，並表示，「該機構根據各種來源提供的訊息採取行動，像是Valisure提供的訊息，但這些數據被採用前，必須經過驗證是否準確且可再現，以做出監管決定，例如建議暫停銷售和召回產品。該機構將酌情繼續向公眾提供有關藥品中苯的最新資訊。」

Clearasil的擁有者、英國利潔時（Reckitt Benckiser）則聲稱，所有Clearasil產品「在按照標籤指示使用與儲存下」都很安全。

雅詩蘭黛也指出，倩碧僅在一款產品使用過氧化苯，而且「按照預期狀況使用是安全的。」

FDA 康乃狄克州 高溫

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