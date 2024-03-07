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過度旅遊對策財源 日本大阪府考慮向外國遊客收取「徵收金」

編譯周辰陽／即時報導
日本大阪府正在考慮創設「徵收金」制度，向造訪大阪府的外國遊客收取固定的費用，時間可能在2025年4月大阪・關西世界博覽會開幕前後。資料照片。（路透）
日本大阪府正在考慮創設「徵收金」制度，向造訪大阪府的外國遊客收取固定的費用，時間可能在2025年4月大阪・關西世界博覽會開幕前後。資料照片。（路透）

日本大阪府知事吉村洋文6日表示，大阪府正在考慮創設「徵收金」制度，向造訪大阪府的外國遊客收取固定的費用，時間可能在2025年4月大阪・關西世界博覽會開幕前後。

共同社報導，這筆錢將用於資助應對遊客增加的「過度旅遊」（overtourism，觀光公害）對策。吉村洋文告訴記者，「我們希望訪日遊客享受大阪，並努力實現經由城鎮美化，跟當地居民和諧共存」。

目前，無論客人是日本人或外國人，大阪府都對一晚7000日元（約47.3美元）或以上的住宿費徵收100日元至300日元（約0.6至2美元）的住宿稅，吉村洋文表示，擬定的「徵收金」額度大致相同。大阪府計劃4月成立專家研討會討論此事。

吉村洋文還表示，因為大阪府和大阪市政府計畫2030年在夢洲，即大阪灣三大人工島之一和 世博會的會場，開設一個以賭場為主的所謂「綜合度假區」，因此大阪府需要減輕「過度旅遊」影響的措施。

總務省指出，日本地方政府目前沒有引進專門針對外國人的「法定外稅」前例，新設這樣一個稅目需要徵得總務大臣的同意，其細節則尚待敲定。此外，大阪府還需要掃除部分障礙，像是確保「徵收金」制度符合日本的租稅條約。

日本 觀光

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