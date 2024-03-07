路透：越南沒了優惠稅率又遲未提供補貼 外商揚言凍結投資

知情人士表示，大型跨國企業已向越南政府表示，若不提供抵銷新附加稅的補貼措施，將凍結在越南的新投資計畫。 （路透）

知情人士表示，大型外國跨國公司代表在一場與越南 政府的會談中揚言，若是沒有補貼來幫助抵銷新增加的附加稅成本，可能凍結在越南的新投資 計畫。

路透報導，在經濟合作暨發展組織（OECD）領導的倡議下，越南今年對大型跨國公司實施了15%的全球最低稅（Global Minimum Tax）。因此，原本一些能把稅率降至5%的獎勵措施將變得不再適用，一些跨國公司還甚至必須為此支付附加稅。

一名參與跨國企業投資人與政府會談的人士表示，一些美國跨國企業已呼籲越南政府，履行當初為了吸引現有投資所做的減稅承諾。他並表示，若沒有能抵銷附加稅的措施，要追加新的投資將會很困難。

越南政府去年上半年承諾提供新的補貼，並在12月發布了一項法令草案，概述新的補貼和資格條件，但許多關鍵的內容仍未定案，像是激勵措施的規模，也沒有批准措施的明確時間表。

知情人士說，跨國企業代表5日向越南計劃投資部官員提出了對計劃中獎勵措施的規模、範圍和可獲得性的疑慮。

丹麥玩具製造商樂高集團（Lego）向路透證實，有在會議上就此事提出問題。

不過，消息人士說，越南的最大外國投資人三星 電子並未參與這次會議。該公司向來大力疾呼當局推出抵銷稅負的措施。三星電子拒絕對此發表評論。