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歐元翻身 重獲多國央行青睞

編譯陳律安／綜合報導

過去飽受連串危機和通縮拖累的歐元，正日益受到各國央行青睞，原因是歐洲央行（ECB）已結束負利率，以及地緣政治因素，讓美元的吸引力下降。

路透報導，根據倫敦智庫OMFIF最近發布的2023年報告，在接受調查的75家央行中，約20%預計未來兩年增持歐元，淨需求超越各種貨幣，也遠高於2021年和2022年的比率，只有7%的央行打算減持歐元。受訪央行總計管理近5兆美元的外匯存底。

這種轉變帶來的影響，可能須耗時數年才會顯現。美元目前在全球準備占比達60%，而歐元占20%，美元不會一夕間失去王者地位。不過，歐元前景看俏還是反映一些正發生的顯著變化。

首先，隨ECB 2022年結束負利率，歐元區公債殖利率揮別近十年的負值，轉而走高，即使ECB降息的腳步愈來愈近，歐債殖利率仍可望保持在較高水準。OMFIF資深經濟學家皮爾斯說，如今歐元殖利率轉正，各國央行正計畫增加歐元配置，特別是遠離美元。

另外，雖然能源衝擊和戰事傷害了歐元，但美中競爭與俄烏戰爭促使人們討論如何去美元化。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國、歐洲和其他國家凍結約3,000億美元的俄國資產，為此中國的分析師開始評估若美元的聯繫被切斷，如何減輕損失。去美元化可能嘉惠歐元在內的幾種貨幣。OMFIF的調查顯示，預計未來兩年增持人民幣的央行比率為凈13%，但還是低於2022年時的逾30%。

Eurizon SLJ Capital執行長任永力說：「在中國和中東問題上，歐洲並未真正追隨美國的外交政策，將資產配置從美元轉向歐元相當明智。」

殖利率 央行 貨幣

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