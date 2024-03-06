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小摩：晶片熱讓亞太科技業一枝獨秀 其他則因總體環境成慘業

編譯易起宇／綜合外電
小摩經濟學家表示，晶片熱潮讓亞洲科技業復甦成長，但其他產業卻因全球總體環境而慘兮兮。 （路透）
小摩經濟學家表示，晶片熱潮讓亞洲科技業復甦成長，但其他產業卻因全球總體環境而慘兮兮。 （路透）

摩根大通（JPMorgan，小摩）表示，亞太地區科技業在半導體熱潮支撐下持續成長，台灣和南韓是主要受益者，但其他產業卻因全球總體環境不確定性而飽受掙扎。

CNBC報導，小摩首席經濟學家Bruce Kasman在一場記者會上表示：「科技業一直持續復甦，這就是為何亞洲去年下半年會合理地表現得好。不只中國受益，北亞地區更是明顯受益。」

不過，在科技業驚人復甦的同時，其他產業仍在持續掙扎。同場的小摩新興市場亞洲經濟研究主管Ong Sin Beng表示：「儘管我們在科技業看到復甦，但並未在非科技產業看到廣泛且基礎的復甦。」

人工智慧（AI）熱潮持續加持晶片製造商，並帶動科技成長。輝達（Nvidia）去年營收暴增265%，主因市場對其繪圖處理器（GPU）的爆炸性需求，以用來運作和訓練聊天機器人ChatGPT。

但小摩表示，整個科技業的復甦並非是整齊劃一的，只有半導體業是AI熱潮下的亮點。

Ong說：「（復甦）主要都發生在半導體和動態隨機存取記憶體（DRAM）部門。因此，舉例來說，我們看到，南韓的製造表現很好，台灣也因邏輯晶片而相對表現不錯。這兩國也是北亞的兩個主要受益者。」

台積電是輝達的主要晶片代工商，已受益於輝達的表現和潛力。南韓DRAM製造商三星電子和SK海力士等，也已受惠於AI熱潮。

不過，Ong表示，他們追蹤這個產業的股票分析師仍然十分樂觀，「單純因為這是建立在廣泛的數位化、資料中心和AI等基礎上」。

AI 輝達 晶片

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