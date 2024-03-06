SEMI歐洲部門呼籲歐盟 出口管制應為最後手段

SEMI Europe呼籲，歐盟在實施額外的出口管制或外國投資規則之前，應三思而後行。（路透）

在歐洲執委會1月發布意在改善「經濟安全」的措施方案後，國際半導體產業協會歐洲部門（SEMI Europe）本周發布一份立場文件呼籲，歐盟 在實施額外的出口管制或外國投資 規則之前，應三思而後行。

歐盟執委會1月提出了一套措施方案，以加強「經濟安全」，並且避免敏感技術轉讓給中國等競爭對手，內容包括推動成員國的出口管制一致、加強審查入境投資，及調查歐洲公司的海外投資是否會構成威脅。

SEMI Europe指出，雖然歐盟評估競爭對手可能取得歐洲技術的風險，為正確之舉，但自由貿易夥伴是「在地緣政治危機情境下」確保安全的最佳之道，「為了保證歐洲半導體產業的長期成功和繁榮，我們的企業必須盡可能自由地做出投資決策，否則可能失去靈活性和相關性」。

SEMI Europe警告，政府過度插手入境投資，可能降低企業的投資意願，「削弱歐洲晶片 法的可能成果」。歐盟正試圖通過這項法案，以國家補貼支持晶片業，回應中國和美國的類似計畫。英特爾和台積電都已宣布計劃在歐洲建立新的半導體工廠，但都還沒獲得補貼。

SEMI Europe代表歐洲晶片業者，包括艾司摩爾（ASML）、恩智浦半導體（NXP）、英飛凌（Infineon）和意法半導體（STM），以及比利時Imec、德國Fraunhofer與法國CEALeti等主要研發機構。

在美國以出口管制減弱中國自主製造先進晶片的能力後，荷蘭政府也限制ASML向中國出口許多產品。

SEMI Europe指出，「在最近的地緣政治緊張局勢、以及半導體出口管制所扮演的突出角色，歐盟愈來愈有必要口徑一致」，「出口管制應為回應國安確切憂慮的真正最後手段」。