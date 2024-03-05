產業專家：全球海運業面臨風險「新常態」

專家認為，隨著地緣政治緊張局勢、保護主義抬頭，風險成為全球海運業的「新常態」。（路透）

專家認為，隨著地緣政治緊張局勢、保護主義抬頭和氣候變遷 帶來的壓力不斷增加，風險成為全球海運業的「新常態」。

路透報導，美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）周一在加州長堤 舉行的標普全球TPM24貨櫃航運會議開幕式上表示：「全球局勢持續緊張…我認為全球的危險水準是二戰結束以來從未見過的」。

葉門青年運動（又譯胡塞武裝組織）針對紅海和亞丁灣商船的導彈和無人機襲擊是與會者最關心的問題，但遠非唯一的擔憂。

蓋茨對與會者說：「長期以來直到最近，你們面臨的環境一直相對放鬆，但至少在相當長的一段時間內，這種放鬆的環境可能已經成為過去。」

標普全球市場財智首席商業經濟學家威廉斯（Chris Williamson）表示，今年是該公司對海運業進行預測25年以來，風險最高的一年。

威廉斯說，除紅海襲擊事件外，今年將有占全球一半人口的國家和地區舉行選舉，這可能會帶來更多的保護主義政策，包括對中國大陸等主要出口國徵收關稅。

威廉斯說，這種趨勢加上與氣候變遷相關的成本，例如繞過受乾旱困擾的巴拿馬運河，可能會加劇通膨，不利人們所希望達到的全球經濟「軟著陸」。

紅海襲擊情勢已經干擾航運產業，這吸收了過剩的航運運能，也引發航運費率上漲。貨櫃航運業者必須避駛紅海與原先處理全球多達30%貨櫃載運量的蘇伊士運河，這些貨運涵蓋了服飾、家具、汽車零組件、化學品、機械與咖啡等。

繞道非洲南端好望角的較長替代路線會使航程增加五天，單趟燃料成本增加多達100萬美元。