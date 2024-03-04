印尼亞齊蘊含豐富天然氣 可助實現2060零排放目標

印尼 國營石油 公司（Pertamina）旗下負責天然氣 的子公司正研究在亞齊省沿海地區開發油氣田以生產天然氣，並藉此實現印尼政府2060年的淨零排放目標。

印尼新聞網站Okezone報導，印尼國營石油公司中負責天然氣的子公司PT Pertamina Gas，將與康萊德亞洲能源（Conrad Asia Energy）合作，共同開發亞齊省（Aceh）沿海的油氣田以生產天然氣。

印尼國營石油公司和國家燃氣公司（PGN）旗下的子公司PT Pertamina Gas成立於2007年，主要關注天然氣下游領域，負責天然氣運輸、交易等業務。

國家燃氣公司策略與業務發展總監羅莎（Rosa Permata Sari）表示，很高興能與康萊德亞洲能源達成協議，以便繼續執行計畫。

她說：「當然還有亞齊省政府的大力支持，隨著政府訂定2060年淨零排放目標，天然氣將發揮重要作用。」

羅莎補充，雙方合作不僅限於天然氣供應，還涉及天然氣管道和液化天然氣基礎設施開發及維護天然氣設施等。

報導指出，亞齊省沿海具有開發天然氣的潛力，但目前仍處於探勘階段。

印尼作為東南亞最大的經濟體之一，已承諾至2060年實現淨零碳排目標，並將其納入國家發展戰略。