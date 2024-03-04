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砸重金搶泰勒絲東南亞獨家演唱會？ 星國：沒那麼「重」但確實值得

編譯陳苓／綜合外電
泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，搶到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國表示，實際的補助金額低於外界謠傳。 （美聯社）
泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，搶到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國表示，實際的補助金額低於外界謠傳。 （美聯社）

泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，爭取到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國4日表示，實際的補助金額低於外界謠傳，但相關的經濟效應超出補貼。

泰勒絲本月2到9日，預定在新加坡舉行六場演唱會，逾30萬張門票已全數售罄。日前泰國總理賽塔曾表示，星國提供每場最高300萬美元的補助，換取泰勒絲同意，她的時代巡迴演唱會（The Eras Tour）不會在東南亞其他國家巡演。

星國文化部長唐振輝4日告訴國會：「網路出現補助金規模的揣測，（金額）並不正確，沒有臆測的那麼高，但基於商業機密緣由，無法透露具體的補助金額或補助狀況。」他強調，演唱會帶來的額外遊客人潮，以及相關的娛樂與零售花費，效益巨大，超越補助款項。

經濟學家估計，泰勒絲的新加坡演唱會，可望帶來高達5億星元（3.72億美元）的旅遊收入。野村經濟學家Si Ying Toh 2月中報告估計，泰勒絲和英國酷玩樂團（Cold Play）的星國巡演，可能替該國第1季國內生產毛額（GDP），貢獻0.25個百分點。

唐振輝同時強調，星國著眼點不只是泰勒絲經濟學的影響力，更要把該國打造為文化重鎮，這對他們來說，有重大的策略價值。

專家指出，泰勒絲之類的大型演唱會有助打造星國為遊樂之地，而非只是經商或舉辦貿易展的地方。旅遊開發顧問公司Syntegrate執行合夥人Kevin Cheong說，這類演唱會能讓星國成為遊客的關注焦點，並定位為值得付出高價的豪華旅遊地。

泰勒絲 新加坡 東南亞

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