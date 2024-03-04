若川普重返執政並調高關稅 研究估德國恐遭殃：經濟將萎縮得比美國慘

德國經濟研究所估計，若川普重返執政並提高關稅，德國GDP到2028年將萎縮得比美國還多。 （路透）

最新研究顯示，若前美國總統川普 重返執政，並實踐大幅調高進口關稅 的政見，那麼到了2028年，德國 經濟將至少下滑1.2%，萎縮得比美國還慘。

路透報導，德國經濟研究所（IW）4日趕在美國最多州將舉行總統初選的「超級星期二」前一天發表報告表示，共和黨最有望獲提名的總統參選人川普，他所提議的關稅計畫將對歐洲、尤其是像德國等出口導向的國家，造成比美國還要嚴重的傷害。

川普先前表示，若他在11月5日的美國大選中擊敗拜登，他將對所有進口品課徵10%關稅，並把對中國大陸商品的關稅提高40個百分點至60%。

IW表示，這項關稅衝擊將只會在最初幾年短暫減少美國的經濟產出1%~1.4%，主因是消費者物價和失業率上漲影響消費，以及信心衝擊影響到短期投資。但貿易和財政收支的改善，將使美國國內生產毛額（GDP）在2028年前恢復到只有略為負成長。

然而，德國GDP將因受到出口下滑和隨之而來的民間投資減少影響，到2028年將下滑1.2%。若大陸採取反制措施，也將其進口關稅提高40個百分點，德國GDP最多下滑1.4%。

IW表示：「歐盟現在應該要為這種情況做好準備，應利用目前的拜登剩餘任期，把與美國的貿易關係建立在更穩固的基礎上。」