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日本資本支出終於展現強大勁道 Q4 GDP料上修為正成長

編譯劉忠勇／綜合外電
日本不計軟體的資本支出季比大增。（取材自彭博）
日本不計軟體的資本支出季比大增。（取材自彭博）

日本企業去年第4季終於展現睽違已久的投資勁道，對不計軟體的資本支出較上年同期成長11.7%，較前一季成長8%。

NLI經濟研究所的首席經濟研究員齊藤太郎說：「企業投資終於展現勁道。有人對計畫和實際投資之間出現差距表示不解，如今這數字可以減輕這類疑慮。日銀肯定鬆了一口氣。」

資本支出的數據將納入3月11日公布的經修正的國內生產毛額（GDP）。日本公布上季GDP年率意外萎縮0.4%，經濟陷入技術性衰退。

大和綜合經濟研究員岸川和馬認為，日本上季GDP可能因此上修。他說：「我認為會有正向的調整。整體GDP有可能上修為正成長。」

在第4季初報GDP數據中，實質資本支出按上季年率衰減0.4%，是連續三季下跌。這數字和日銀的企業短觀調查有極大落差，因為短觀調查顯示大企業計劃在本年度擴大增支出13.5%。

齊藤說：「企業獲利仍然處在高水準，可見企業有調高薪資的空間，我們可以期待春季工資談判會有良好成果。」

日銀總裁植田和男上周四在巴西聖保羅G20會議上告訴記者：「考量規劃中的商業投資很強，在某個時點必會實現。日本經濟也會逐步復甦。」

日銀已多次表明，即將展開2007年來首度升息。

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