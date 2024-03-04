紅海紛爭 衝擊南亞、東非網路

英國商船Rubymar遭胡塞襲擊後沉船，導致部分國家網路出現問題；圖為商船沉沒前衛星照片。（美聯社）

在加薩 走廊接近敲定停戰協議之際，紅海情勢卻持續干擾全球海運，甚至多了新的頭痛問題：海底電纜維修可能受阻的聯網問題、以及船舶遭擊沉的環境衝擊。

美國2日已首度在爆發人道主義危機的加薩走廊空投物資，並表示以色列已大致同意為期六周的停戰協議，只要哈瑪斯 同意釋放被認為脆弱的人質。哈瑪斯3日則證實正在協議停火協議。

不過，為了聲援哈瑪斯的葉門叛軍青年運動組織（或譯胡塞），在紅海攻擊商船卻是餘波盪漾：一艘遇襲貨船疑似損害到鋪設在該地區的海底電纜，導致部分國家聯網出現問題。

通過紅海的三條海底電纜，對部分市場的服務在2月24日突然中止。網路研究公司Kentik網路分析主管馬多里說，三條電纜服務中斷，未導致任何國家聯網中斷，但立刻使印度 、巴基斯坦、及東非部分地區的網路服務惡化。

目前還不清楚中斷原因，一些電信專家認為，原因出在2月18日遭胡塞襲擊、已下錨的英國船舶Rubymar。歐洲和東亞之間的網路流量多由海底電纜傳輸，需經過紅海南端狹窄的曼德海峽，但這個咽喉點的航運交通繁忙，提高了船隻下錨意外擊中電纜的可能性。

運載2.2萬公噸肥料的Rubymar，也在1日沉沒後肥料入海，葉門當局警告可能會造成環境災難。美國中央司令部指出，Rubymar沈船前，外洩原油範圍達18英里（約29公里）。