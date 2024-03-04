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日經濟抗通縮23年 擬宣告擺脫

編譯易起宇／綜合報導
共同社引述消息人士報導，日本政府正考慮正式宣布日本經濟脫離通貨緊縮。 （路透）
共同社引述消息人士報導，日本政府正考慮正式宣布日本經濟脫離通貨緊縮。 （路透）

日本核心通膨率連22個月高於日本銀行（央行）的2%目標之際，知情人士透露，日本政府正在考慮正式宣告經濟已擺脫通縮，將審慎評估今年春季「春鬥」勞資談判結果和通膨前景。

共同社報導，日本政府在2001年3月的經濟評估報告中，坦承日本經濟「處於溫和通縮階段」，在20多年後，截至今年1月，日本核心通膨率已連續22個月高於日銀的2%目標，對經濟的評估則是「未處於通縮狀態」，還不算正式宣告擺脫通縮。

日本政府先前都還不相信通縮已是過去式，苦於驅除深植民眾心中的通縮心態，但近來進口成本增加與薪資成長帶動通膨上揚，有望為日本宣告終結通縮戰爭鋪路。

知情人士透露，日本政府將在審慎檢視今年春季「春鬥」勞資談判結果和通膨前景後，判斷日本的經濟情勢是否已足以讓政府宣布完全脫離通縮，之後可能會由日本首相岸田文雄或內閣成員正式公告，或是或由政府在每月經濟報告發布聲明的方式，發表正式宣言。

政府官員表示，任何決定都取決於消費者物價指數等經濟數據的表現，並由岸田文雄拍板。若日本果真發布這項正式聲明，雖僅具象徵性意義，仍將代表日本經濟終於擺脫一項主要成長瓶頸。

日銀總裁植田和男近日在國會表示，日本「處於通膨狀態」，顯然認同市場對於日銀今年春季將取消負利率並退出超寬鬆貨幣政策的揣測。在評估物價的重要經濟指標中，日本的產出缺口已持續縮小，顯示需求日漸回升，是達成穩定通膨的正面發展。

一位官員認為，「6月將很重要」，因為屆時日本將調降民住的所得稅與住民稅，以支撐國內需求。不過，政府內部仍對正式宣布通縮結束，保持謹慎，因為物價前景和整體經濟仍存在不確定性，日本經濟也在去年底意外陷入衰退，且日銀預期，未來幾個月的核心消費者物價上漲速度將放緩。

一些官員認為，宣告通縮終結只是一種正式程序，並非優先事項，因為即使是現在，日本政府的官方立場仍是日本並未處於通縮狀態。

其中一名官員說，如果在政府宣布通縮結束後，經濟情勢惡化，「那將會看起來很糟」。

日本 岸田文雄 央行

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