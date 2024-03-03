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WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

編譯林聰毅／綜合外電
美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）
美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

隨著中國電動車、機械、消費者電子產品等廉價中製商品正再度大量湧入外國市場，美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」（China Shock），其他國家感受到的通膨低迷效應將更為顯著，各國也將更擔心，因為這回湧入的產品為攸關科技領先地位的汽車、電腦晶片及精密機械等領域。

華爾街日報（WSJ）報導，在20多年前的「中國震撼」期間，各國對廉價中製產品的進口激增，有助維持低通膨，但代價是當地製造業就業機會減少。麻省理工學院（MIT）經濟學教授奧圖等人研究顯示，美國在1999~2011年因中國進口產品，失去了超過200萬個就業。

近年來，隨著北京擴大出口力道以重振經濟成長，「中國震撼」續集可能正在上演中。中國生產的產品數量已超出國內經濟的吸納能力。在國家指導的低價貸款支撐下，中國企業正在向國外市場過度供應這些產品。

一些經濟學家認為，相較於先前「中國震撼」出現時，中國經濟正在蓬勃發展，但如今中國經濟日益放緩，因此廉價中製品所帶來的通膨低迷效應，將不會被中國對鐵礦砂、煤炭和其他大宗商品的需求所抵銷。

中國的經濟規模比以前大得多，在世界製造業的占比也更大。世界銀行指出，2022年中國製造業產出占全球31%，占所有商品出口14%。20年前，中國製造業的占比不到10%，出口占比低於5%。

然而，隨著地緣政治緊張加劇，美國和其他國家目前也正大舉投資並保護國內產業，結果可能是世界充斥著製成品，但卻缺乏購買它們的消費能力－這是價格下跌的典型原因。龍洲經訊中國策略師加特利表示：「中國對全球物價影響的平衡，正更明顯地傾向通膨低迷。」

MIT教授奧圖也說，「這次的中國衝擊將與上次不同」，各國現在的「擔憂更為重大」，因為中國正在汽車、電腦晶片和複雜機械等領域與已開發經濟體競爭，而這些高價值的產業被視為科技領先地位的核心。

就業 晶片 MIT

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