部分中資撤出柬埔寨 首相積極尋求亞洲鄰國投資

去年剛上任的柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），上任後走訪多個亞洲國家，就經貿議題與各國交換意見，積極對外資招商，原因可能在於中國近期對柬埔寨投資 大幅放緩有關。

綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）、美國之音報導，中國出資協助建設位在柬埔寨蒙多基里省的機場，自2019年宣布建設計畫後，至今土地仍沒有任何跟機場相關的建設，只剩下水泥柵欄柱。原來自2022年，中國電建就退出8000萬美元的蒙多基里省機場開發協議，使建設計畫停擺。

而這僅僅是眾多中資協助柬埔寨機場計畫，但至今仍未完工的其中一件案例。近年來中國投資者紛紛撤離，使得中國在柬埔寨投資的多項基礎建設尚未完工，包括旅遊渡假特區七星海的國際機場（Dara Sakor International Airport），相關協議已簽署15年，但工程尚未完竣。

美國之音引述柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak）表示，中國「一帶一路 」建設資金撤出，連帶讓柬埔寨多數基礎建設停擺，顯現柬埔寨已過度依賴中資，且「一帶一路」為柬埔寨帶來的效益並不明顯。

台灣文藻外語大學東南亞 學系副教授兼主任林文斌則認為，疫情過後，沒有更進一步的商業刺激出現，對於國際機場的需求本就降低，所以就先放著這些基礎建設，停工也自然成定局。

隨著中國政府在「一帶一路」上的投資逐步放緩，柬埔寨首相洪馬內曾於2月呼籲中國企業投資柬埔寨其他大型基礎設施項目。此外，洪馬內去年上任後，積極帶著工商人士拜訪亞洲國家。

像是2月27日，洪馬內抵達馬來西亞進行為期一天的正式訪問，並與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim） 就貿易等議題交換意見，期望藉此加強經濟領域的雙邊合作。

報導引述柬埔寨智慧大學社會科學與國際關係學院助理院長兼講師孫金（Sun Kim）表示，洪馬內近期到各地拜會外國領袖，可看出柬埔寨正積極與多國加強往來，期待吸引來自馬來西亞、印尼、越南的投資者來柬埔寨投資。