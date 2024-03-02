我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

部分中資撤出柬埔寨 首相積極尋求亞洲鄰國投資

中央社／台北2日電

去年剛上任的柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），上任後走訪多個亞洲國家，就經貿議題與各國交換意見，積極對外資招商，原因可能在於中國近期對柬埔寨投資大幅放緩有關。

綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）、美國之音報導，中國出資協助建設位在柬埔寨蒙多基里省的機場，自2019年宣布建設計畫後，至今土地仍沒有任何跟機場相關的建設，只剩下水泥柵欄柱。原來自2022年，中國電建就退出8000萬美元的蒙多基里省機場開發協議，使建設計畫停擺。

而這僅僅是眾多中資協助柬埔寨機場計畫，但至今仍未完工的其中一件案例。近年來中國投資者紛紛撤離，使得中國在柬埔寨投資的多項基礎建設尚未完工，包括旅遊渡假特區七星海的國際機場（Dara Sakor International Airport），相關協議已簽署15年，但工程尚未完竣。

美國之音引述柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak）表示，中國「一帶一路」建設資金撤出，連帶讓柬埔寨多數基礎建設停擺，顯現柬埔寨已過度依賴中資，且「一帶一路」為柬埔寨帶來的效益並不明顯。

台灣文藻外語大學東南亞學系副教授兼主任林文斌則認為，疫情過後，沒有更進一步的商業刺激出現，對於國際機場的需求本就降低，所以就先放著這些基礎建設，停工也自然成定局。

隨著中國政府在「一帶一路」上的投資逐步放緩，柬埔寨首相洪馬內曾於2月呼籲中國企業投資柬埔寨其他大型基礎設施項目。此外，洪馬內去年上任後，積極帶著工商人士拜訪亞洲國家。

像是2月27日，洪馬內抵達馬來西亞進行為期一天的正式訪問，並與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim） 就貿易等議題交換意見，期望藉此加強經濟領域的雙邊合作。

報導引述柬埔寨智慧大學社會科學與國際關係學院助理院長兼講師孫金（Sun Kim）表示，洪馬內近期到各地拜會外國領袖，可看出柬埔寨正積極與多國加強往來，期待吸引來自馬來西亞、印尼、越南的投資者來柬埔寨投資。

投資 一帶一路 東南亞

上一則

港交所新總裁：全球金融市場處動盪期「香港不例外」

延伸閱讀

福建20歲男偷渡柬埔寨被賣3次 「沒賺到錢」不願回國

福建20歲男偷渡柬埔寨被賣3次 「沒賺到錢」不願回國
台籍通緝犯在泰國遭槍殺 泰警證實女嫌在柬埔寨落網、1男嫌已返台

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 泰警證實女嫌在柬埔寨落網、1男嫌已返台
將重返政壇第一線？鐵腕統治近40年後 柬埔寨前總理洪森擬角逐參院議長

將重返政壇第一線？鐵腕統治近40年後 柬埔寨前總理洪森擬角逐參院議長
正妹網紅遇變態、遭蛋襲…全是自導自演 網籲效法柬埔寨判刑

正妹網紅遇變態、遭蛋襲…全是自導自演 網籲效法柬埔寨判刑

熱門新聞

香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

2024-02-24 06:17
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年
華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬