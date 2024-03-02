我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

印尼米價飆升 政府擴大補貼增加進口

中央社／雅加達2日專電

因降雨量減少，影響稻米產量，造成印尼白米供應短缺，米價自去年以來已上漲超過16%，創近年新高，對許多貧窮家庭造成壓力。當局透過發放白米援助並提高稻米進口量因應。另外，米價飆漲也影響了佐科威的執政滿意度。

米飯是印尼2.7億人口的主食，由於降雨量減少衝擊稻米產量，最近印尼出現白米供應短缺的情形，米價上漲，自去年以來已飆升16%以上，上週更出現每公升1萬8000印尼盾（約1.1美元）的歷史高價。

過去幾天，米價稍微下降，在雅加達南區一個傳統市場販售白米的塔瑞阿蒂（Tariati）表示，米價從未像現在這麼高，她說，每公升白米現在賣1萬4000印尼盾，仍與去年每公升9000至1萬印尼盾相差很大。

塔瑞阿蒂向中央社說：「很多客人都在抱怨米價實在太高，但不管能否接受，還是得吃飯呀。」

在同一市場販售白米逾20年的杉衫（Sansan）指出，今年米價漲很多，他向中央社表示，「很多人都在抱怨（米價高）」，並解釋，「這是因為去年旱季很長，農民無法收成」。

印尼米價上漲，衝擊許多中下階層的民眾，總統佐科威（Joko Widodo）表示，白米短缺和價格飆漲是受到天氣影響，包括長期乾旱和暴雨造成的洪水所致。

印尼政府正透過向民眾發放白米援助，並提高稻米的進口量因應。

食品物流局（Bulog）表示，部分地區已開始採收稻米，並供應到主要市場，並指出，他們已獲得200萬公噸的米進口許可證，預計將再增160萬公噸。

另外，白米短缺及價格飆漲也影響印尼民眾對經濟的觀感。根據印尼智庫「政治指標」（Indikator Politik）最近公佈調查顯示，有高達40.6%的民眾認為印尼經濟狀況不佳。

「政治指標」主任穆塔迪（Burhanuddin Muhtadi）解釋，主要原因與白米價格有關，他說：「由於白米短缺和價格上漲，因此負面看法有所增加」。

該智庫公佈的另一項調查則顯示，民眾對佐科威的滿意度下降了2個百分點，從之前的78.6%降至76.6%。

穆塔迪解釋，這也與米價上漲有關，他說，「儘管佐科威盡力阻止米價上漲，但米價飆漲的負面影響已波及各個社區」。

穆塔迪表示，若白米和生活必需品的價格持續上漲，民眾對佐科威的滿意度可能會繼續下降，並指出，「這肯定會削弱佐科威想留下的政治資產，因為他希望自己的支持率在剩下的任期內保持在 80%以上」。

佐科威任期預計今年10月結束。

印尼 洪水 暴雨

上一則

中2月製造業PMI 略降至49.1

下一則

加拿大能源部長：會加快新核電計畫審批時程

延伸閱讀

男陰莖塞牙刷助興 「女上男下」途中折斷腫成茄子

男陰莖塞牙刷助興 「女上男下」途中折斷腫成茄子
世界半數人口掌握在七八十歲領袖手中 年輕人恐政治冷感

世界半數人口掌握在七八十歲領袖手中 年輕人恐政治冷感
印尼新總統續佐科威路線 美中不選邊

印尼新總統續佐科威路線 美中不選邊
普拉伯沃宣布勝選 競辦：印尼將持續維持對台友好

普拉伯沃宣布勝選 競辦：印尼將持續維持對台友好

熱門新聞

香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

2024-02-24 06:17
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年
華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬