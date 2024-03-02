地緣政經分裂 衝擊國際合作

世界貿易組織（WTO）部長級會議協商陷入僵局，三度延長磋商。（路透）

編譯簡國帆／綜合報導

全球地緣政治與經濟分裂加深，正威脅跨國論壇與機構的運作，進而讓全球經濟發展凝聚共識的努力蒙上陰影。最新證據是本周舉行的兩場重大國際會議，最後都未能就關鍵議題達成共識。G20財長會因為對加薩 與烏克蘭 衝突議題的描述無法達成共識，導致聯合公報難產；世界貿易組織（WTO）部長級會議也因協商陷入僵局，三度延後閉幕時間。

G20財長會在2月28日結束時，因對聯合公報如何描述加薩走廊與烏克蘭局勢喬不攏，促使輪值主席國巴西 自行發布摘要取代聯合公報，內容提到「戰爭與衝突升級」經濟風險，也提到「地緣經濟分裂」，但呼籲在其他場合討論這些問題。

巴西的聲明表示，「談到全球經濟前景時，各國財長交換彼此對目前戰爭、衝突及人道主義危機的看法，特別是烏克蘭和加薩」，「G20輪值主席國巴西指出，財長管道並非化解地緣政治議題的最適當論壇，提議應持續在相關論壇和會議討論這些議題」。

巴西財長哈達德表示，一周前的G20外長會缺乏共識，連帶拖累財長領域的會談，導致難以敲定聯合公報。

路透引述知情人士指出，G20官員的討論持續至深夜，直到閉幕前的最後幾個小時，都還在討論如何在聯合公報中描述這些戰爭，俄羅斯與西方主要國家為措辭針鋒相對。

巴西曾試圖將重點聚焦於經濟合作，以解決氣候變遷與貧窮等問題，但德國等國家堅持，公報內容也要提及烏克蘭和加薩戰爭。

此外，WTO 164個會員國在阿布達比召開的部長級會議，原定2月29日結束四天會談，但各國未能化解在糧食安全、漁業補貼及全球網際網路等關鍵議題的歧見，只好三度延長議程，卻仍未達共識，最後閉幕時間延到3月1日下午。

這場兩年一度的WTO會議，尋求針對終止漁業補貼及延長數位貿易免關稅達成協議，但印度和南非反對延長數位貿易免關稅。對富裕國家而言，這場會議的優先要務則是恢復WTO上訴機構的運作。

美國貿易代表戴琪表示，談判仍有望取得突破，但即便是限制漁業補貼等難度較低的議題，也需要複雜的交涉妥協。

巴布亞紐幾內亞和所羅門群島等太平洋島國反對協議草案對改變漁業補貼的內容，希望對漁業補貼大國當前補貼水準設定上限，但先進國家不願接受。

在糧食安全方面，印度認為各國應找到公共農作物庫存的永久解方，修改計算補貼的方式，改以當前市價計算。

戴琪指出，若農業談判打破僵局，延長數位貿易免關稅的僵局也可能解開，但談判很艱難。主持延長數位貿易免關稅的紐西蘭貿易部長麥克雷說，還沒有任何談判打破僵局的進展。