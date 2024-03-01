亞洲2月製造業景氣停滯 台灣略為減弱

亞洲2月製造業景氣陷入停滯，台灣景氣小幅加劇萎縮。（美聯社）

由於中國需求不振、主要航線的供應鏈持續受擾，亞洲2月製造業景氣陷入停滯，台灣景氣小幅加劇萎縮，日本 萎縮幅度為三年來最大，東南亞 也變動不大。

整體而言，受國內外消費者支出疲弱拖累，北亞製造商2月產量和新訂單都減少。標普全球（S&P Global）公布的台灣2月製造業採購經理人指數略降至48.6，低於1月的48.8，為連續第21個月低於象徵景氣榮枯線的50，

標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，雖然台灣製造商2月生產、新增訂單、採購活動仍處於萎縮區間，但降幅仍比去年均值溫和，反映營運景氣接近持平⽔準，且企業信心維持強勁，看好⽣產前景，已連續兩⽉嘉惠就業成⻑。

日本2月自分銀行製造業PMI降至47.2，是2020年8月以來最低，也是製造業景氣連續第九個月萎縮，產出和新訂單次指標都下滑到一年來最低，受訪者列舉的因素包括國內外銷售疲軟、以及機械關閉導致生產延誤。標普全球市場財智的巴提（Usamah Bhatti）指出，證據顯示鴻海情勢和能登半島地震的影響，都干擾物流。

日本上月出口銷售也延續下降頹勢，依然在萎縮領域，對美國、歐洲及中國的出口都維持低迷，業者已因缺乏新訂單與庫存居高不下，連19個月減少採購活動。

中國公布的2月官方製造業PMI降至49.1，為景氣連續第五個月萎縮，反映中小企業的財新製造業PMI則略升至50.9，為六個月最高，且優於預期，新出口訂單次指標潘抵一年來高點，企業樂觀程度也是十個月最高。

東南亞主要經濟體的2月製造業景氣變動不大，印尼2月製造業PMI略降至52.7，菲律賓微升到51，越南 略升至50.4，景氣都維持擴張，馬來西亞提高到49.5，萎縮幅度縮小，但泰國降至45.3，為去年12月來最低。

世界貿易組織（WTO）已警告，今年的全球商務表現若於預期，因為經濟意外出現逆風、且保護主義再起。主要經濟體的需求持續溫和，紅海和巴拿馬運河等航線業又受擾。