全球稅務改革協議 踢鐵板

一項旨在對跨國企業徵稅的全球稅務改革協議，踢到鐵板。（歐新社）

一項旨在對跨國企業徵稅的全球稅務改革協議，踢到鐵板，眼看就達不到6月底前落實的截止期限，20國集團（G20）財政部 長會議正加緊會商如何挽救。

英國金融時報（FT）報導，2021年，在經濟合作與發展組織（OECD）居間協調下，這項象徵百年來最大規模企業稅改革的全球協議，獲得超過135國支持，將分兩部分實施。

協議的第二根支柱是在全球推行最低15%的企業稅率，今年起生效；第一根支柱，亦即確定大型科技集團和跨國企業在營運所在地須繳更多稅，反倒更難去落實。

癥結在於，這第一根支柱被視為衝著美國企業而來，引起共和黨強烈反對。美國總統拜登 的政府儘管支持這項改革，但簽署國際稅務條約需三分之二多數決（67票），才能在參議院過關，民主黨 只掌握51席。若缺乏美國背書，將達不到協議生效所需的最小稅基門檻。

同時，開發中國家試圖把國際稅務磋商陣地從OECD移往聯合國，以取得更大發言權和影響力。這又給談判平添變數。

這些因素，加上敲定稅改條約文本遭遇困難，使趕在6月最後期限前簽署的努力備受挫折。

歐洲於是設法趁G20財長本周在巴西聖保羅開會之際，希望能力挽狂瀾。

知悉協商過程的知情人士說：「這像個完美風暴。OECD卡在這個沒贏面的計畫。第一根支柱走入死巷，因為美國不可能背書，也因此協議無法落實。」

歐洲官員力圖在G20財長會上敦促各國遵守6月時間表。根據金融時報取得的G20會後公報草稿，各國將呼籲「及時達成協議」以便在「2024年6月底前簽署」。但公報草案並未包含歐盟和法國要求加入的「迅速落實」措詞。這份聲明仍在磋商中，文字仍可能更動。

若這項全球稅務框架難產，替代做法可能是各國只是各行其事。加拿大去年就片面推行自己的數位服務稅。