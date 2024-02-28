南韓線上零售商酷澎全年轉盈 紐約盤後股價大漲

Coupang 2021年在紐約掛牌上市。（美聯社）

南韓 最大線上零售商 酷澎（Coupang ）上季營收創下2021年來最大成長，且自2010年成立以來全年首見獲利。Coupang在紐約交易盤後股價大漲逾12%。

Coupang在12月止一季營收成長23%，達到66億美元，優於分析師原估的64億美元。上季淨利10.3%億美元，不過其中有超過80%來自帳面上的稅負收益。

Coupang背後有軟體集團（Softbank）支持，在南韓因提供一日送達的服務而知名，在南韓正搶食傳統零售巨人如Emart和Lotte Mart的市場。該公司推出類似亞馬遜 Prime的忠誠顧客獎勵計畫而成功爭取客戶，活躍用戶在最近幾季達到歷史高峰，上季已超過2,100萬，較一年前成長16%。

在阿里巴巴的AliExpress和拼多多的Temu 進軍海外之際場 ，Coupang也積極拓展台灣在內的國際市場。今年1月，Coupang宣布已完成併購英國的 Farfetch Holdings 。

執行長金範錫認為，中國電商巨頭的競爭乃兵家常事。他表示，Coupang在估計規模逾5,600億美元的南韓零售市場中只占有個位數。

他說：「零售業始終都是充滿活力且競爭激烈，從傳統線下零售商到大型中國競爭對手，還有新進者也不斷湧入，國內和國際都是如此。」