日股牛市奔騰漲什麼勁？小摩策略師： 是一波慶祝行情

摩根大通策略師表示，日股這波多頭市場揮別了失落的30年，可說是一波歡慶「通縮終結」的慶祝行情。（路透）

摩根大通日本 策略師表示，日股這波多頭市場揮別了失落的30年，可說是一波歡慶「通縮終結」的慶祝行情。

MarketWatch報導，摩根大通證券日本公司的首席股票策略師西原理惠（Rie Nishihara）發布這份研究報告時，正值日本最新通膨數據出爐，再度顯示核心消費者物價指數（core CPI）偏熱，雖從2.3%趨緩至2%，但仍高於市場預期的1.8%。

日本2年期公債殖利率 應聲躍上0.176%，是2011年來最高水準。日經225股價指數幾乎文風不動，但過去一年來已激漲43%。日圓升值0.3%至150.22日圓兌1美元。

西原理惠指出，2022年4月核心CPI首度升抵2%後，「通縮終結」便成為日股首要投資主題。日本銀行（央行）意外修正殖利率曲線控管（YCC）政策後，日股隨即在次月，也就是2023年1月觸底。

她預期，日經225指數正朝可持久的40,000點大關步步進逼，現在市場焦點在Topix指數，各界密切關注這個市值加權指數能否攀越在1989年12月泡沫經濟鼎盛時漲抵的2,884.80點。西原理惠認為，Topix要再創巔峰，股價漲勢必須從半導體股擴及其他類股才行。

Topix指數收漲0.2%，以2,678.46點作收。