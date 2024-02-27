先進國家房價 將觸底反彈

經濟學者預測，先進國家十年來跌幅最深一波的房價跌勢已碰觸到翻轉點。（歐新社）

英國金融時報（FT）分析經濟合作發展組織（OECD）的數據後發現，先進國家房價 普遍下跌的勢頭已大致消退，經濟學者並預測，十年來跌幅最深一波的房價跌勢已碰觸到翻轉點。

據FT分析，OECD會員國去年第3季平均名目房價（最新數據）比第2季回升2.1%，僅三分之一的會員國第3季房價還在下跌；而去年初時有一半以上國家的房價下跌。

美國房價最為穩健，主因經濟表現堅實及就業成長，去年1~11月名目房價上漲5.2%；反觀德國，由於經濟疲軟，去年房價回跌10.2%，跌幅在歐盟國家中僅次於盧森堡。澳、紐房價再度回升，南韓於去年中觸底後已經穩住；歐盟去年第3季房價止跌回升0.8%，不過仍比前年同期下跌1%。

凱投集團資深房市經濟學者威斯哈特表示，「最新數據顯示，大部分國家的房價已觸底反彈。我認為房價回檔修正的勢頭即將結束」。

2022年底時，先進國家的房價受到央行 大幅升息的衝擊，第4季名目房價只比第3季微漲0.6%，是2012年以來最低漲幅。但之後由於預期央行將於2024年降息，壓低房貸利率 ，使房價跌勢趨緩，甚至翻升；另外由於待售住宅短缺，也使OECD國家的實質房價（扣除通膨）止跌回升。

大部分OECD國家的房價正在走穩或回升，其他一些國家的跌勢也已減緩。威斯哈特表示，德國、瑞典等國房價可能進一步下跌，「但我認為即使是這些國家，房價的主跌段也已結束」。

屋主在現有的固定利率房貸到期後，仍將面臨較高的房貸利率，但貸款條件已比去年明顯改善；英國及美國今年2月房貸利率雖然回升，但仍遠低於2023年時的頂峰。

信評機構惠譽指出，美國、澳洲及英國房價出乎意料地堅韌，且過去兩年的跌幅並未吃掉疫情初期時的漲幅，名目及實質房價皆然。但中國房價繼過去兩年下跌7%後，預料未來兩年房價將持續下跌。