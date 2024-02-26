Meta成立團隊 打擊選舉假訊息與生成式AI濫用

由於擔心干擾選舉與人工智慧（AI）生成的誤導性資訊，臉書（Facebook）母公司Meta將成立一個團隊在6月歐洲議會選舉前，打擊不實資訊與生成式AI的濫用。（路透）

由於擔心干擾選舉與人工智慧（AI ）生成的誤導性資訊，臉書 （Facebook）母公司Meta將成立一個團隊在6月歐洲議會選舉前，打擊不實資訊與生成式AI的濫用。

路透報導，生成式AI的快速發展，可以根據提示在幾秒鐘內創建出文字、照片和影片，這些新技術可能會被用來擾亂今年世界各地的重大選舉，因此引發人們的擔憂。

歐洲議會選舉將在6月6日至9日舉行，議會中的720名議員將與歐盟 各國政府一起通過歐盟新的政策和法案。

Meta歐盟事務主管潘西尼（Marco Pancini）在一篇部落格文章中表示：「隨著選舉接近，我們將啟動選舉營運中心，以識別潛在威脅並即時採取緩解措施。」

潘西尼表示，來自公司情報、數據科學、工程、研發、營運、內容政策和法律團隊的專家，將專注打擊不實資訊、解決影響力操弄，並應對濫用生成式AI帶來的相關風險。

潘西尼表示，Meta目前與歐盟26個獨立的事實查核機構合作，涵蓋22種語言，並將在保加利亞、法國和斯洛伐克增加3個新合作夥伴。

Meta、微軟（Microsoft）、OpenAI和其他17間科技公司本月稍早同意共同努力，以防止欺騙式AI內容干擾今年全球各地的選舉。