Intel基辛格親自搶單 向韓多家IC設計業者推銷18A製程

晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格2月21日出席Intel Foundry Direct Connect活動。 （美聯社）

南韓電子產業媒體TheElec報導，英特爾正積極把自家的18A製程（相當於1.8奈米製程）推銷給南韓的無廠半導體設計業者。

消息人士透露，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）去年與這些南韓無廠IC設計業者高層主管會面，並且向他們告知英特爾晶圓代工計畫的最新情況。

消息人士說，英特爾強力把18A製程節點推銷給南韓晶片 新創公司，而且承諾給予各種優惠。

英特爾在上周公布其14A製程節點，相當於1.4奈米製程，同時表示利用這種製程的晶片將在2027年進入量產。英特爾還宣布，迄今已經取得150億美元的訂單。

英特爾重申，公司到2030年將成為第二大晶圓代工業者，這代表目標超越當前的晶圓代工「二哥」三星 電子，僅次於市場龍頭台積電 。

英特爾已表示，18A製程的量產將在今年年底展開，這代表在製程的先進程度上將超越三星與台積電，後兩家業者目前正準備啟動2奈米製程。

三星正計劃要把首先用於3奈米製程的環繞閘極電晶體（GAA）架構技術用於2奈米製程；台積電和英特爾則選擇採用鰭式場效電晶體（FinFET）結構用於3奈米晶片。

目前這三大業者正競相爭取客戶，三星電子近期贏得日本AI新創公司Preferred Networks（PFN）的訂單，要生產基於2奈米製程的半導體。這家日本公司計劃採用台積電的製程來生產他們的Gen 2 AI晶片，但接下來將採用三星的2奈米製程。