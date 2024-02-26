我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

Intel基辛格親自搶單 向韓多家IC設計業者推銷18A製程

編譯葉亭均／綜合外電
晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格2月21日出席Intel Foundry Direct Connect活動。 （美聯社）
晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格2月21日出席Intel Foundry Direct Connect活動。 （美聯社）

南韓電子產業媒體TheElec報導，英特爾正積極把自家的18A製程（相當於1.8奈米製程）推銷給南韓的無廠半導體設計業者。

消息人士透露，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）去年與這些南韓無廠IC設計業者高層主管會面，並且向他們告知英特爾晶圓代工計畫的最新情況。

消息人士說，英特爾強力把18A製程節點推銷給南韓晶片新創公司，而且承諾給予各種優惠。

英特爾在上周公布其14A製程節點，相當於1.4奈米製程，同時表示利用這種製程的晶片將在2027年進入量產。英特爾還宣布，迄今已經取得150億美元的訂單。

英特爾重申，公司到2030年將成為第二大晶圓代工業者，這代表目標超越當前的晶圓代工「二哥」三星電子，僅次於市場龍頭台積電

英特爾已表示，18A製程的量產將在今年年底展開，這代表在製程的先進程度上將超越三星與台積電，後兩家業者目前正準備啟動2奈米製程。

三星正計劃要把首先用於3奈米製程的環繞閘極電晶體（GAA）架構技術用於2奈米製程；台積電和英特爾則選擇採用鰭式場效電晶體（FinFET）結構用於3奈米晶片。

目前這三大業者正競相爭取客戶，三星電子近期贏得日本AI新創公司Preferred Networks（PFN）的訂單，要生產基於2奈米製程的半導體。這家日本公司計劃採用台積電的製程來生產他們的Gen 2 AI晶片，但接下來將採用三星的2奈米製程。

三星 台積電 晶片

上一則

效法日本 南韓推出活絡股市措施 欠缺細節投資人失望

下一則

日經上周創新高後繼續攀高 日銀多了升息的另一理由

延伸閱讀

英特爾鬆口 關鍵CPU釋單台積

英特爾鬆口 關鍵CPU釋單台積
英特爾贏得微軟為代工客戶 並宣布加入1.4奈米製程競賽

英特爾贏得微軟為代工客戶 並宣布加入1.4奈米製程競賽
英特爾活動小插曲：OpenAI執行長繼續鼓吹需要更多AI晶片

英特爾活動小插曲：OpenAI執行長繼續鼓吹需要更多AI晶片
英特爾槓台積 1奈米大戰

英特爾槓台積 1奈米大戰

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

2024-02-24 06:17

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部