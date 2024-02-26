布局數位資產 亞洲富豪擬增持加密幣

由於亞洲富豪和豪門漸漸看重資產的流動性，亞洲的家族辦公室正尋求提高對數位資產的布局。（路透）

由於亞洲富豪和豪門漸漸看重資產的流動性，亞洲的家族辦公室正尋求提高對數位資產的布局。

DealStreetAsia報導，Revo數位家庭辦公室投資 長關旨斌受訪時指出，他們留意到這種趨勢：已經投資此資產的家族辦公室計劃提高比重；還在觀望的，則對於如何配置數位資產以降低風險或提高獲利愈來愈有興趣。

全球最大加密幣比特幣 去年價格暴漲逾160%，乙太幣同期也大漲95%。CoinMarketCap數據顯示，比特幣價格2月14日達到近52000美元，使其市值突破1兆美元。

今年1月，加密業迎來了重要的里程碑，美國批准上市首檔比特幣現貨指數型股票基金（ETF），無論機構或散戶投資人，都可不必直接購買，也能利用這個全球最大數位資產。

雖然監管明確化和價格漲勢對這個資產的發展是好兆頭，但總體不利因素和地緣政治緊張升級，已促使亞洲家族辦公室採取更保守的投資手法。

香港 意博金融（VSFG）投資和產品集團主管陳裕楷表示，在目前的市場狀況下，亞洲家族辦公室正愈來愈尋求押注在數位資產領域的流動性投資。

被問到哪種投資策略最引起家族辦公室的興趣時，陳裕楷說：「仍然是加密避險基金。不只是因為它加密，更多的原因是總體環境讓家族辦公室投資人不願讓資金被綁住太久。」

據加密投資公司Galaxy Digital旗下研究機構發布的報告，在去年2022年的一連串暴跌和整體不確定性導致至少35%的加密避險基金倒閉後，該行業出現復甦跡象。該報告指出，儘管去年2至9月表現平淡，但在去年9至12月，加密幣避險基金已擴大其管理資產規模41.6%至152億美元。

香港家族辦公室曾氏集團董事長曾沛霖表示，隨著比特幣預計將在4月進行「減半」，這資產今年下半年料將更好。