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日本推動脫碳 擬放寬離岸風機設於專屬經濟區

中央社／東京24日綜合外電報導

日本政府有意透過修法，將可設置離岸風力發電機的海域從目前的領海擴大到專屬經濟區（EEZ），希望藉此達成2040年前離岸風力發電的裝置容量目標。

日本讀賣新聞報導，相關修法已知最快將在3月上旬送進日本國會審議。

日本政府有意取消現行離岸風機只能設置在領海的限制。日本將離岸風力發電定位為「再生能源王牌」，盼透過擴大設置範圍協助增加離岸風機，以推動脫碳。

日本現行再生能源海域利用法規定，中央政府可在「領海及內水」將適合設置離岸風機的海域指定為「促進區域」，允許經公開招標得標業者最長使用30年。

日本領海面積約43萬平方公里。根據日本經濟產業省等單位說法，截至2023年底日本離岸風電裝置容量僅約500萬瓩。

日本政府已提出目標，要在2040年底前將離岸風電裝置容量增至3000萬至4500萬瓩，因此研判須將可設置離岸風機海域擴大到專屬經濟區。

根據目前規劃，擴大離岸風機設置海域將採階段式做法，先由中央政府指定「招募區域」，針對有意願業者發出臨時許可，若業者跟漁民等地方相關人士開會並取得共識，將獲得中央政府正式許可。

至今設置在領海內的離岸風機，大多採用將基座固定在海底的固定式風機。一旦要設置在水深較深的專屬經濟區，預料將採用漂浮在海面上的浮體式風機。

目前全球各國正在推動浮體式風機的實證實驗，預料未來國際競爭將更為激烈。日本政府目標至2030年左右商業化並推展到亞洲各國，因此透過將設置海域擴大，期待能提升離岸風機產業競爭力。

日本

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