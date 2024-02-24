我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英智庫：美國宜促進歐洲對印太安全做出正式承諾

洛杉磯華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

看好菲律賓潛力 首屆印菲科技高峰會3月登場

中央社／馬尼拉23日專電
印度駐菲律賓大使庫瑪朗（右）23日在印度駐菲大使館舉行記者會，宣布首屆印菲科技高峰會3月5日將於馬尼拉登場。（中央社）
印度駐菲律賓大使庫瑪朗（右）23日在印度駐菲大使館舉行記者會，宣布首屆印菲科技高峰會3月5日將於馬尼拉登場。（中央社）

看好菲律賓市場潛力，印度駐菲律賓大使館宣布，首屆印菲科技高峰會3月5日將於馬尼拉登場，共57家印度廠商參與，探索印菲企業在農業、金融和醫療科技方面的合作機會。

印度駐菲大使館23日舉行記者會，駐菲大使庫瑪朗（Shambhu S. Kumaran）表示，首屆印菲科技高峰會主題為「為共享科技年代點燃合作夥伴關係」，印度工商聯合會、印度電子暨資訊科技部、菲律賓資通訊科技部、菲律賓工商總會及菲律賓中央銀行、農業部、財政部、衛生部等部會與印度、菲律賓廠商將齊聚一堂，預計將有300人出席。

庫瑪朗說，印度是資訊科技服務大國，約40家印度資訊科技服務商在菲國大量投資，提供15萬到20萬個工作機會。但截至目前，菲律賓缺乏對印度數位經濟轉型變化的了解。

他表示，在印度，菲律賓被視為前景極為光明的經濟體。印度公司熱衷於探索機會，但在菲律賓，對印度廠商可以提供的產品與服務存在資訊落差，這次高峰會的目的之一在於彌合資訊差距。

庫瑪朗說，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將農業和衛生視為重要領域。透過這次峰會，「我們試著引進印度農業部門一些令人興奮的變化，包括在農業產銷過程使用數位科技、利用衛星數據改善農業產出和生產力，以及收穫後加工與行銷」。

另外，他表示，印度是菲律賓衛生安全方面重要合作夥伴，印度製造的學名藥為菲律賓人提供負擔得起的藥品做出貢獻，印度和菲律賓企業未來可以在醫療設備和診斷技術等領域展開合作。

庫瑪朗說，身為印太地區關係緊密的民主夥伴，希望這次峰會成為印度和菲律賓在數位科技領域展開結構化對話的開始。

他表示：「透過這次活動，我們將擁有一個平台。印度尖端的科技公司將有機會前來展示他們的能力，菲方企業、政府和其他實體也能就可能建立的夥伴關係（與印度廠商）進行深入對話。」

印度 大使館 農業部

上一則

巴菲特股東信上說些什麼？重點搶先看

延伸閱讀

塔塔傳邀台商 赴印度蓋首座晶圓廠

塔塔傳邀台商 赴印度蓋首座晶圓廠
馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國

馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國
巴丹群島近台灣 擬開發菲律賓海巡隊避風港

巴丹群島近台灣 擬開發菲律賓海巡隊避風港
菲律賓巡南海黃岩島 控中國海警船危險航行

菲律賓巡南海黃岩島 控中國海警船危險航行

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51

超人氣

更多 >
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網