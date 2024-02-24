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歐能源危機 可望終結3年噩夢

編譯湯淑君／綜合報導
歐洲天然氣價格大幅滑落，跌到俄羅斯2021年開始對歐洲諸國斷供前的價位，歐洲能源危機有望終結。(美聯社)
歐洲天然氣價格大幅滑落，跌到俄羅斯2021年開始對歐洲諸國斷供前的價位，歐洲能源危機有望終結。(美聯社)

歐洲天然氣價格已大幅滑落，跌到俄羅斯2021年開始對歐洲諸國斷供前的價位，讓人對歐洲歷時三年的能源危機或已終結燃起希望。

液化天然氣（LNG）進口旺盛、天氣暖和、近年價格高漲壓抑需求，都協助歐盟這個冬季的地下天然氣儲存量維持在歷史高點，對價格構成壓力。

歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨價格23日跌到每兆瓦時（MWh）22.53歐元，是2021年5月來最低， 且邁向連三周收跌。

歐洲能源危機在2021年展開，當時剛熬過漫長寒冬，天然氣儲存量降到低點。俄羅斯開始對歐洲減少供應，加深供應吃緊顧慮，交易員當時揣測俄國藉此向歐洲各國政府施壓、力促儘速批准啟用「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管線。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，天然氣供應愈發吃緊，導致歐洲天然氣價格在2022年夏季一度飆上每兆瓦時300歐元以上。後來天然氣行情下滑，反映歐盟諸國努力削減需求並大舉從美國和其他國家進口LNG，天氣暖和也協助緩和供應不足問題。

歐盟執委會的數據顯示，透過管線運輸的俄羅斯天然氣占歐盟總供應比重已大減，從俄烏戰爭爆發前的40%降到現在的8%。

天然氣 歐盟 俄羅斯

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