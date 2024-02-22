Nvidia說業務面臨政府審查增加 英國是最新加入的一國

輝達已將英國加入審查該公司商業行為的政府名單。（路透）

輝達 （Nvidia）將英國加入審查該公司商業行為的政府名單。自從輝達成為AI 運算晶片 的主要供應商以來，其業務往來就受到愈來愈多的審查。

輝達周三（21日）在提交給美國證管會（SEC）的文件中表示：「我們在AI相關市場的地位，導致全球監管機構對我們業務的興趣提高。」輝達說，這些包括以往已經揭露的在美國、歐盟、法國和中國的監管機構官員，現在還包括英國。

輝達表示，官員詢問的內容主題涵蓋該公司繪圖處理器的銷售、確保供應的做法以及其投資，「我們預期未來會接獲更多提供資訊的請求」。輝達並未具體指出英國的要求。

總部位於加州聖克拉拉的輝達沒有立即回應置評請求。

在輝達最新揭露英國會審查其商業行為的同一天，輝達也公布了上季財報，凸顯出市場對AI晶片的熱烈需求，帶動輝達上季營收增加逾二倍達到221億美元。

輝達起初是向電腦遊戲玩家銷售顯卡，但繪圖處理器（GPU）已被證明適合用於處理能發展AI模型的繁重任務。

法國反托辣斯當局去年強制突襲輝達辦公室，原因是輝達涉及「在顯卡領域的反競爭行為」的疑慮。輝達當時說，法國當局「從我們蒐集有關我們在繪圖卡和雲端服務提供業者市場的業務和競爭資訊，做為持續調查在這些市場中競爭的一環」。