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輸美汽車立功 日上月出口增12%

編譯葉亭均／綜合報導
日本1月出口增幅高於預期，主要是由外銷美國的汽車與汽車零件帶動。（美聯社）
日本1月出口增幅高於預期，主要是由外銷美國的汽車與汽車零件帶動。（美聯社）

日本1月出口增幅高於預期，主要是由外銷美國的汽車與車用零組件帶動，而且中國大陸對晶片製造設備需求也見增加。另外，南韓2月出口初步統計也維持成長動能，這有助緩解整體經濟走疲的一些疑慮。

日本財務省21日公布，日本1月出口年比增加11.9%，增幅高於分析師預期的9.5%。不過，日本進口連續第十個月下滑，減少9.6%，原因是煤礦、液化天然氣進口減少。

路透分析，日本出口暢旺，可望緩解有關經濟進一步下滑的一些疑慮。路透短觀調查顯示，製造業信心大幅惡化，十個月來首度出現企業悲觀程度高於樂觀程度的情況。

在上周，數據顯示日本經濟去年第4季意外陷入衰退，而且把全球第三大經濟體的地位拱手讓給德國。

彭博資訊分析，最新出口數據呈現正面發展，是外部需求維持成長的證據，可望支撐市場有關日本銀行（央行）能繼續邁向貨幣政策正常化的方向。

許多經濟學家預期，日銀可能會在3或4月政策會時退出負利率政策，前提是薪資和物價成長有足夠的回升幅度。

以各國來看，日本上月對美國出口成長15.6%，因為汽車和醫療器材外銷連續第28個月增加；對歐洲出口成長13.8%；對中國大陸出口勁增29.2%，原因是今年中國農曆春節落在2月，去年則是落在1月，使得今年1月同期的工作天增加。

大和證券經濟學家鈴木皓太就指出，上月出口表現亮眼可能只是曇花一現，因為農曆新年前對大陸的出口會暴增。

此外，日本內閣府21日也下修對經濟的評估，是三個月首見，主要是因為民間消費和企業生產出現疲軟的跡象。

同日，南韓海關當局公布本月頭20天的出口數據，整體出口額比去年同期減少7.8%，但本月適逢農曆新年假期，經工作天調整後2月1~20日的出口額年比增加9.9%。

彭博報導指出，全球對晶片的需求在近幾個月來很穩定，支撐南韓和亞洲一些國家的經濟回溫。

記憶體晶片價格已開始反彈，原因是市場對智慧手機、AI和其他技術的需求重新增加。

此外，越南1月出口比去年12月成長9.7%，進口額則增加5.1%，因此產生35.3億美元的貿易順差。

日本 晶片 南韓

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