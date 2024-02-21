新加坡航空警告競爭和成本上升 股價大跌

新航目前在中國23地有航班，接近疫情前的25個。（路透）

新加坡 航空警告，競爭壓力和成本上升，可能不利業績展望。受此消息衝擊，新航周三股價大跌9.4%。

新航警告，營收指標單位旅客收益在競爭加劇下持續受到壓力，而地緣政治和經濟景氣不明也可能影響工商業信心和航空旅行的需求。

新航周二深夜公告上季獲利增加5%，達到6.59億星元（4.9億美元），不如LSEG調查分析師原估的7.78億星元。營收也成長5%，達到歷史新高51億星元。不過，避險後淨燃料成本也增加9.1%。

受燃油成本在內的整體支出增加9.2%的影響，營業利益下滑19.3%至 6.09億星元。

新航表示，燃油價 格高漲以及通膨壓力，加上供應鏈限制，也為全球航空公司營運成本環境形成更大挑戰。

儘管航空公司最大的支出燃油成本的前景不明，但因旅遊需求持續旺盛，可望支撐新航本季獲利。

新冠疫情 的影響消退後，新航在內航空公司空運持續萎縮。新航貨運部門上季營收下降35%至5.59億星元。成本則增加9.8%。

另一方面，新航航班也逐漸復原，上季恢復重慶和廈門的服務，旗下廉航公司酷航則恢復對昆明的航班。

新航目前在中國23地有航班，疫情前為25個。