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大型經發案層出不窮 沙烏地阿拉伯也有缺錢籌現壓力

編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯推動多項所費不貲的支出計畫，致使主權財富基金的現金水位大降，必須開始考慮借貸在內的籌錢辦法。（取材自沙國新未來城Neom開發計畫官網）
沙烏地阿拉伯推動多項所費不貲的支出計畫，致使主權財富基金的現金水位大降，必須開始考慮借貸在內的籌錢辦法。（取材自沙國新未來城Neom開發計畫官網）

沙烏地阿拉伯過去一年推動多項所費不貲的支出計畫，以便按照「2030願景」將國家打造成經濟多元化的強國，這使得他們的現金水位急降；由於未來可能還需再掏出數千億美元，外界眼裡財大氣粗的沙國也必須開始考慮借貸或售股。

華爾街日報報導，沙國規模龐大的支出計畫包括480億美元的房地產開發案、與航空巨擘別苗頭的跨國航空公司、將PGA Tour與沙國官方支持的LIV職業高爾夫巡迴賽合併，以及斥資380億美元發展電子競技和遊戲產業，同時扶植本土電動車製造業的新計畫。

負責上述計畫的沙國國家主權財富基金PIF上月表示，截至去年9月，現金水位大降四分之三到大約150億美元，是2020年12月開始公布數據以來最低。眼見大部分支出計畫剛開始起步，帳單將不斷累積，該基金必須從政府那裡獲得更多資金。

Arab Gulf States Institute訪問研究員Tim Callen估計，到2030年前，沙國政府可能需要再向PIF注資2,700億美元，或者是透過增加債務，或者是降低使沙國里亞爾與美元保持掛鉤的準備貨幣。

沙國今年初已兩度發售債券。幾天前估計今年全年將從國際債市借入約90億美元。PIF幾周後會單獨發債50億美元。

另一種籌錢方式，根據知情人士說，是出售國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）1%的股票，可能入袋約200億美元。沙烏地阿美2019年上市，PIF握有該公司8%的股權。

但此事需再權衡，因沙烏地阿美的股息是沙國單一最大持續收入來源之一，售股將影響日後股息收入。

利雅得預估今年預算赤字210億美元，相當於GDP的2%，而到2026年可能都有小幅赤字。

沒人認為沙國會有金融崩潰風險，他們有足夠的財政騰挪空間。根據Capital Economics，今年沙國債務占GDP的比率是26%。

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