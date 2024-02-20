我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納瓦尼猝逝、俄烏鏖戰 拜登將宣布重大制裁

憂輝達估值過高 科技股拉低股指

印度塔塔集團要蓋晶圓廠 傳尋求與力積電或聯華電子合作

編譯簡國帆／綜合外電
印度媒體報導，塔塔集團擬議在古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，可能探索和力積電或聯華電子等台灣晶片製造商合作。（路透）
印度媒體報導，塔塔集團擬議在古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，可能探索和力積電或聯華電子等台灣晶片製造商合作。（路透）

印度經濟時報引述知情官員的話報導，印度塔塔集團擬議在古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，可能探索和力積電或聯華電子等台灣晶片製造商合作。

塔塔集團的目標是生產65奈米的成熟製程晶片，接著陸續跨到48奈米與28奈米製程，在幾年後支持繪圖處理器（GPU）、消費電子產品及物聯網（IoT）的應用，消息人士說：「塔塔集團已敲定這座工廠的土地細節，可能近期動土。」

但消息人士說，塔塔集團進入28奈米製程的計畫可能要花一段時間，因為必須確保國內市場的成熟製程訂單量充足。

知情人士透露，這座工廠的初步產能為每月2.5萬片晶圓，在產能全開時，每天生產700~1,000顆半導體晶片。力積電和塔塔集團都未回應印度經濟時報記者的置評請求，聯華電子發言人則表示不評論市場傳言。

Tata Sons董事長N Chandrasekaran於1月在古加拉特邦的一場投資高峰會上表示，將宣布在Dholera興建一座「龐大半導體晶圓廠」，將在2024年運作，為首座由印度財團自行大譟的主要晶片製造廠。

塔塔計畫的成功關鍵，將是和擁有授權等級半導體製造技術的業者，締結強大的合作關係，以及當局的印度半導體任務（India Semiconductor Mission）補貼計畫。印度中央政府將提供將近50%的資本又因補貼，邦政府另提供15%~25%。投資一座半導體廠需要50億~100億美元。

印度 晶片 投資

上一則

必和必拓警告鎳市苦痛恐延續到2030年 看好印度商品需求前景

下一則

投資人狂買美國農地 看好人口趨勢將推升報酬率

延伸閱讀

必和必拓警告鎳市苦痛恐延續到2030年 看好印度商品需求前景

必和必拓警告鎳市苦痛恐延續到2030年 看好印度商品需求前景
新聞評論／8萬逃逸移工仍無解 台又另闢印度蹊徑

新聞評論／8萬逃逸移工仍無解 台又另闢印度蹊徑
馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國

馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國
落居全球後段班 美晶圓廠興建速度輸給台、日 研究分析進度緩慢原因

落居全球後段班 美晶圓廠興建速度輸給台、日 研究分析進度緩慢原因

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。 （美聯社）

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

2024-02-15 05:23
1月居民消費物價指數(CPI)較12月上漲0.3%，較去年同期上漲3.1%。歐新社

通膨數據超出預期 道指重挫逾500點

2024-02-13 16:53

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了
海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」
有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段