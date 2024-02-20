印度塔塔集團要蓋晶圓廠 傳尋求與力積電或聯華電子合作

印度媒體報導，塔塔集團擬議在古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，可能探索和力積電或聯華電子等台灣晶片製造商合作。（路透）

印度 經濟時報引述知情官員的話報導，印度塔塔集團擬議在古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，可能探索和力積電或聯華電子等台灣晶片 製造商合作。

塔塔集團的目標是生產65奈米的成熟製程晶片，接著陸續跨到48奈米與28奈米製程，在幾年後支持繪圖處理器（GPU）、消費電子產品及物聯網（IoT）的應用，消息人士說：「塔塔集團已敲定這座工廠的土地細節，可能近期動土。」

但消息人士說，塔塔集團進入28奈米製程的計畫可能要花一段時間，因為必須確保國內市場的成熟製程訂單量充足。

知情人士透露，這座工廠的初步產能為每月2.5萬片晶圓，在產能全開時，每天生產700~1,000顆半導體晶片。力積電和塔塔集團都未回應印度經濟時報記者的置評請求，聯華電子發言人則表示不評論市場傳言。

Tata Sons董事長N Chandrasekaran於1月在古加拉特邦的一場投資 高峰會上表示，將宣布在Dholera興建一座「龐大半導體晶圓廠」，將在2024年運作，為首座由印度財團自行大譟的主要晶片製造廠。

塔塔計畫的成功關鍵，將是和擁有授權等級半導體製造技術的業者，締結強大的合作關係，以及當局的印度半導體任務（India Semiconductor Mission）補貼計畫。印度中央政府將提供將近50%的資本又因補貼，邦政府另提供15%~25%。投資一座半導體廠需要50億~100億美元。