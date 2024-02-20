必和必拓警告鎳市苦痛恐延續到2030年 看好印度商品需求前景

必和必預期中國的大宗商品需求依然穩健，更看好印度需求前景。（路透）

由於全球鎳市供應過剩而被迫減記關鍵資產的價值，澳洲 礦業巨擘必和必拓（BHP）上半年度淨利年比銳減86%，主因為，並且警告鎳市苦痛將持續，供過於求可能維持到2030年。該公司預期中國的大宗商品需求依然穩健，更看好印度 需求前景。

必和必拓在去年12月底止的上半年度基本獲利年減0.4%至65.7億美元，略低於預期，淨利大幅下滑86%至9.27億美元，遠不如預期，並且調降期中股利至每股0.72美元，也低於市場預估。必和必拓股價20日在澳洲股市盤中挫跌1%。

必和必拓上周宣布，會減記澳洲鎳礦資產25億美元的價值，執行長亨利（Mike Henry）在發布財報後接受彭博電視訪問時表示，鎳需求依然健全，但「鎳市將有多年供過於求」，可能持續到2030年，「由於鎳礦事業目前已陷虧損，且已虧損一段時間，我們必須考量的是在這段期間的業務處理方式」。

鎳礦是全球能源轉型的關鍵金屬之一，但在印尼迅速增產後，供應暴增，導致基準鎳價挫跌。為了支持國內鎳礦產業，澳洲政府上周把鎳礦家數關鍵礦物清單，允許鎳礦商和下游關係人能夠取得關鍵金屬機制的60億澳幣（39億美元）奧援。

然而，必和必拓警告，澳洲政府的干預措施「可能不足以」拯救該國鎳礦產業，因為鎳市正在經歷結構性變革。亨利說，必和必拓正在評估是否要暫停Nickel West營運。他強調鎳礦是必和必拓規模最小的部門，正以銅、鉀肥及鐵礦砂為更強的成長驅力。

必和必拓上半年度營收因為鐵礦砂與銅價上漲而年增6%，預估全年營收將成長約10%，預期所有資產都邁向達成全年產出與成本目標。

必和必拓審慎樂觀預期經濟合作發展組織（OECD）未來一年的鋼鐵、銅及鎳需求將溫和復甦，「近期而言，已開發市場的經濟展望預料將溫和改善」，「全球經濟將更加平衡，而全球通膨浪潮最壞時刻已過去的證據，將對我們的產業帶來正面影響」。

必和必拓指出，「中國和印度預料將仍是大宗商品的需求的相對穩定來源」，儘管中國房市疲弱，但需求依然「健全」，只是還不清楚北京當局刺激政策的效益，但該公司更看好印度，「擁有大量的正面動能」。

大宗商品供需展望

必和必拓也說明各項大宗商品市場的展望，預期鐵礦砂市場在止於今年6月底的今年度將大幅供需平衡，但下半年的供應和需求成長將減慢，主要影響因素包括中國刺激政策的效益、以及是否管制鋼鐵產量。

在冶金煤市場，澳洲的海運供應將溫和復甦，中國的陸運與海運需求仍是一大不確定性來源，但印度的海運需求將維持目前的強勁動能，OECD進口將因小幅回升。

針對銅市，必和必拓預期中國的終端用戶需求將繼續廣泛成長，但成長率將慢於去年度的6%，今年度的OECD銅礦供需則將廣泛平衡。

展望鋼市，必和必拓預期全球鋼鐵產量未來兩年將小幅進一步提高，由印度和東南亞 成長引領成長，中國也將有較小幅度的成長，而已開發市場的拖累程度縮小，也將帶來助益。