我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

和哈瑪斯開戰的代價 以色列上季GDP萎縮近20%

編譯劉忠勇／綜合外電
以色列民眾不滿政府在哈瑪斯衝突的處置而走上特拉維夫街頭，要求總理內唐亞胡下台，提前舉行大選。（路透）
以色列民眾不滿政府在哈瑪斯衝突的處置而走上特拉維夫街頭，要求總理內唐亞胡下台，提前舉行大選。（路透）

以色列為了興兵哈瑪斯，去年第4季經濟遭逢極其嚴重的衰退，反映百業癱瘓，民眾撤離家園，還有數十萬預備役軍人受召投入戰場。

周一公布初步數據顯示，去年第4季國內生產毛額（GDP）對上季年率萎縮19.4%，出乎彭博調查所有分析師所料，分析師預測中值為下降10.5%。

高盛集團經濟學家Tadas Gedminas和Kevin Daly發布報告中指出，這數據凸顯以色列經濟遭受衝突影響之劇，特別是民間活動。

全年而言，以色列去年GDP仍成長2%，符合以色列央行的預測。以色列央行也預測2024年經濟成長率為2%，而以色列財政部的預測為1.6%。

這項數據是以色列在10月7日遭到哈瑪斯襲擊後，首度統計雙方開戰對經濟所造成的破壞程度。除了徵召預備役軍人，導致約8%的勞動力流失外，也實施等同新冠疫情期間的限制措施，造成製造業頓時崩潰，消費受挫，學校、辦公室和建築工地一度停課停工。

以哈戰爭也對巴勒斯坦地區的經濟造成更嚴重的衝擊，在加薩地區也演變為人道危機。國際貨幣基金（IMF）指出，加薩第4季經濟活動幾乎完全崩潰，估計2023年加薩地區和西岸GDP總值重摔6%。

以色列 加薩 央行

上一則

紅海危機添貨櫃海運另一亂：塞港和船隊不足

延伸閱讀

美向安理會提暫時休兵決議草案 表態反對以色列進攻拉法

美向安理會提暫時休兵決議草案 表態反對以色列進攻拉法
以色列真的要動拉法 稱3月10日死線前未釋放人質就進攻

以色列真的要動拉法 稱3月10日死線前未釋放人質就進攻
巴勒斯坦外長國際法院出庭 控以色列殖民和種族隔離

巴勒斯坦外長國際法院出庭 控以色列殖民和種族隔離
哈瑪斯：除非加薩能獲緊急援助 否則退出談判

哈瑪斯：除非加薩能獲緊急援助 否則退出談判

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。 （美聯社）

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

2024-02-15 05:23
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

2024-02-13 09:05
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期