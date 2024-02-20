紅海危機添貨櫃海運另一亂：塞港和船隊不足

ONE是日本船運公司日本郵船、三菱商船和川崎汽船的合資企業，如今擁有全球第六大的貨櫃輪船隊。（路透）

紅海危機邁入第三個月，貨櫃海運業除了被迫改變航線外，如今又添其他困境：港口壅塞以及船隻短缺。

日本 海洋網聯船務公司（Ocean Network Express，簡稱ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）接受金融時報訪問時表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）去年12月行經紅海的亞歐航道發動攻擊以來，航期錯亂衍生了另一個問題：船隻經常未在安排的日期抵達港口，「因此在許多港口出現了靠港撞期的狀況。」

尼克森指出，幾個主要的「樞紐」港口也面臨額外的壓力。「我們看到亞洲的樞紐港口和地中海的樞紐港口的吞吐量增加。」他點名尤其是新加坡 、杜拜和直布羅陀海峽周邊的港口，出現了吞吐量大增的情況。

不過，他倒是淡化貨櫃輪業運能過剩之說，並強調ONE船隻還不夠維持每周正常的服務。

全球船隊數排名第二的貨櫃輪業者馬士基（A.P. Moller-Maersk）本月股價大跌，即因該公司執行長警告，貨櫃輪運量過剩，獲利將受到壓力。全球今年船隊運量將增加約8%，超過預期大約3%的需求成長。運量過剩會打壓貨櫃輪業者向客戶收取的運費。

尼克森認為，2027年起將實施新排放法規，業者紛紛採購使用更乾淨能源的新船，因此問題只是短期反映這種投資 狀況。

他說：「我不認為貨櫃海航業有嚴重的供給過剩的問題，我們正在提前布建，及時打造更環保的船隊和更環保的投資。」

尼克森表示，紅海改道期間，ONE能調度的船隻反而不夠。經由好望角從亞洲到北歐往返一圈需花上102天，這代表平時12艘可滿足的每周固定的航線服務，如今需要16艘才能應付。

ONE總部位於新加坡，成立於2017年，是日本船運公司日本郵船、三菱商船和川崎汽船的合資企業，如今擁有全球第六大的貨櫃輪船隊。自成立以來，尼克森一直擔任ONE的執行長。