押注中國取消關稅 澳洲酒商囤貨香港

數據顯示，澳洲葡萄酒製造商已向香港運送了數百萬瓶葡萄酒，押注中國將很快取消對澳洲葡萄酒的關稅，並重振價值數億美元的葡萄酒貿易。示意圖。（路透資料照）

數據顯示，澳洲 葡萄酒製造商已向香港 運送了數百萬瓶葡萄酒，押注中國將很快取消對澳洲葡萄酒的關稅 ，並重振價值數億美元的葡萄酒貿易。

路透日前引述數據作了上述報導。2020年11月之前，澳洲曾經一年向中國出口價值近8億美元的葡萄酒，但由於不滿澳洲政府呼籲調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源，中國開始對澳洲葡萄酒徵收懲罰性關稅。

隨著一段時間以來兩國關係的改善，中國逐漸取消對澳洲其他商品的貿易壁壘。澳洲官員和業界預計，經過5個月的審查，北京將於今年3月取消對葡萄酒的關稅。

中國法院稍早前判處澳籍華人作家楊恆均死刑緩期執行，分析指此舉危害了近來回溫的澳中關係，但澳洲貿易部日前表示，由此引發的外交摩擦不應危及貿易進展。

數據顯示，澳洲葡萄酒製造商去年12月向香港發送了近250萬升葡萄酒，價值6550萬美元，高於近年每月約68.5萬升的發貨量，也是自2019年9月以來的最高水準。

但運往香港的葡萄酒數量遠低於關稅前澳洲每月運往中國的約1000萬升。

此外，承運商數量也有所減少。澳洲葡萄酒協會稱，去年12月有531家酒商出口到香港，比上年同期增加138家，但少於2019年12月出口到中國的2366家。

中國近年對葡萄酒的需求下降，原因之一是全球酒類消費呈下降趨勢，而中國人對啤酒和烈酒的偏好又加劇這一趨勢；與此同時，法國和智利等競爭對手也搶占了澳洲的市占率。

由於失去中國市場，澳洲葡萄酒出現嚴重的供過於求，儲量已上升到20多億升。

不過，葡萄酒銷量雖減少，但由於中國消費者正轉而購買價格更高的葡萄酒，從而為葡萄酒製造商保住了利潤空間。

貿易數據檢測公司Trade Data Monitor獲取的海關數據顯示，發往中國的澳洲葡萄酒平均價格從2016年的每升約4澳元升至2020年底的10澳元，去年12月發往香港的葡萄酒平均價格約每升26.5澳元；而澳洲運往另外兩個主要市場英國和美國的葡萄酒價格則在每升1至3澳元之間。

中國商務部去年10月宣布與澳洲政府達成解決葡萄酒關稅爭端協議時表示，中方願與澳方透過對話協商實現互利共贏，共同推動經貿關係健康發展。