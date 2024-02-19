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澳洲鋰礦股19日大漲 傳這家中企將關閉礦場激勵

編譯林聰毅／綜合外電
澳洲鋰礦股19日大漲，因為市場揣測中國電池製造商寧德時代關閉其在中國的梘下窩礦區，這個礦區生產電動車電池使用的材料。 （路透）
澳洲鋰礦股19日大漲，因為市場揣測中國電池製造商寧德時代關閉其在中國的梘下窩礦區，這個礦區生產電動車電池使用的材料。 （路透）

澳洲鋰礦股19日大漲，因為傳出中國電池製造商寧德時代關閉其在中國的梘下窩礦區，這個礦區生產電動車電池使用的材料。

路透報導，寧德時代關閉礦場的臆測激勵澳洲資源類股，澳洲最大的純鋰礦企業Pilbara Minerals股價一度勁升4.9%，Liontown Resources一度大漲7.7%。這兩家公司過去半年分別大跌25%和50%左右。

梘下窩生產鋰雲母，以此產出的鋰成本偏高。寧德時代沒有立即回應路透的置評請求。

投銀Barrenjoey在評論中說：「寧德時代顯然不願意在價格低於每噸人民幣95,000元（13,000美元）的情形下，繼續生產碳酸鋰。」

Barrenjoey指出，這座礦區的產出相當於全球供應量的3%，停產後將使2024年市場從過剩1%轉為短缺2%（約20,000噸）。

澳洲礦業開發商19日股價也大漲，Patriot Battery Metals一度飆漲6%；Wildcat Resources盤中最高勁揚8%，Sayona Mining則銳升18%。

瑞銀集團（UBS）分析師Lachlan Shaw說，中國的工廠在春節假期期間停產或放緩生產，並不罕見。

Lachlan Shaw表示：「如果梘下窩被證實已經停產，而且停產是基於經濟原因，而非因為春節而暫時停產，這將是我們期待市場恢復平衡的必要且重要步驟。」

「關鍵的問題是，在鋰價接近瑞銀所理解的損益平衡水準時，這家快速成長的全球最大電池製造商為何要關閉其完全整合的鋰礦。」

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