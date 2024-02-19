貝萊德等多家基金看好日股將是日銀超寬鬆退場大贏家

日經225指數今年來上漲15%，延續去年28%漲勢，繼續邁向1989年創下的歷史新高38,915點。（路透）

全世界最大資產管理公司貝萊德公司（BlackRock）日本 主動投資 部門負責人Yue Bamba預測，日本股市很可能成為日本銀行（央行）自極寬鬆貨幣政策退場的最大受益者。

他指出，日股投資比重仍大幅偏低，表明還會有更多資金湧入市場，也就是說，日股去年創下2013年來最大漲勢後，還有更多上漲空間。已故首相安倍 晉三祭出所謂安倍經濟學的刺激通膨的十年下來，日本看來終於可以自信宣告戰勝了通縮。

今年迄今，日經225指數已上漲15%，延續去年28%漲勢，繼續邁向1989年創下的歷史新高38,915點。日經225指數今天（19日）早盤下跌0.3%至38,382點。

Bamba日前接受彭博專訪時說：「安倍的重點是讓日本擺脫通縮，這點應讓全球投資人銘記在心。」如今企業獲利強勁和資本支出增加的條件既都具備，「股市會比其他資產類別有更多支撐。日本在投資組合中比率嚴重偏低，這種狀況可能不再存在。」

Bamba預料，日銀可能最快在3月展開貨幣政策正常化，但強調整個調整會很溫和且順勢而為，相較於美國和歐洲市場緊缩的貨幣環境，「這讓日本在全球投資人眼中更具有吸引力」。

荷寶機構資產管理（Robeco）和法國巴黎資產管理公司（BNP Paribas）也表達同樣的樂觀看法。

荷寶基金經理人Arnout Van Rijn 日前評道：「日本企業面臨來自外國和國內投資人以及政府和金融市場監管機關的壓力，要求回饋更多資金給股東。」他表示，他們的經理人團隊預料日股會維持最高瀕創高峰的走勢，利用衍生性金融商品來做多日股。

法巴資產管理經理人 Wei Li 也認為日股相對於日圓和日債更具優勢，理由是日銀升息步調會相當和緩，這表示日圓不會急速升值，主權債也不會更具吸引力。

Bamba認為，即使日圓僅僅微幅升息即可能升值，但日圓仍會保持在相對較低的水準，對企業獲利的影響有限。

他表示，從以美元計價的全球投資人的角度來看，日圓升值10-15%對於股市來說是「相當正面的」。

法巴的的Wei Li 表示，東京證券交易所的改革也是日股受青睞的重要原因。「加碼日股在市場上已是共識，但投資人目前比重仍然偏低。目前尚處於初期，資金流入仍會進一步支撐日股出色表現。」