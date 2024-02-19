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任天堂Switch2 傳延至2025年推出

編譯徐榆涵、吳孟真／綜合報導

日本電玩主機生產大廠任天堂（Nintendo）推出的Switch遊戲機廣受大人小孩歡迎，日前有消息指出，新一代的主機Switch 2將於下半年亮相，讓不少玩家相當期待，但彭博資訊報導，知情人士透露，其下一代遊戲機推出時間將延遲到2025年的第1季。

報導指出，要求匿名的知情人士透露，廣受歡迎的Switch新一代產品原定於2024年底發布，但幾家遊戲發行商已獲得通知，稱推出時間將有所延遲。

任天堂已告知幾家遊戲發行商的主管，預期最快直到2025年3月前，都不會推出新的遊戲機。這代表新一代Switch可能會錯過今年年底重要的假期銷售旺季，而年底通常是新遊戲主機推出的理想時機。

任天堂Switch推出至今已經超過七年、售出超過1.39億台，也締造了熱門的遊戲，例如薩爾達傳說系列，以及銷售超過6,000萬份的瑪利歐賽車8豪華版。這款遊戲機維持熱銷，而任天堂股價上周已創新高，反映投資人熱切期望未來幾個月將發表新遊戲主機的展望。延後將考驗投資人的耐心。

任天堂發言人未回應置評請求。任天堂始終對新一代Switch機推出的可能性守口如瓶，但社長古川俊太郎承諾將在3月公布公司季度獲利後，商討下個財政年度的營運計畫。東京遊戲分析師託多（Serkan Toto）認為，該公司是為了新一代Switch機種，延後推出熱門的遊戲，「任天堂今年的產品線看來會相當枯燥」。

任天堂 投資 賽車

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