遭控違歐盟法規 蘋果恐挨罰5.3億

金融時報今天引述匿名消息人士報導，歐洲聯盟（EU）擬對蘋果公司開罰約5億歐元（以下同，約5.3億美元），理由是這家科技巨頭涉嫌違反歐盟 競爭法規。

金融時報（Financial Times）報導，歐盟預計3月初宣布對蘋果（App le）的裁罰。

歐盟執委會（European Commission）去年指控蘋果利用旗下App Store應用程式商店規則，扭曲音樂串流市場競爭，像是妨礙開發商向用戶告知其他購買選項。

歐盟執委會對金融時報報導不予置評。由於目前非上班時間，蘋果並未立刻回覆金融時報的置評要求。

據中時新聞網報導，Google 因涉嫌打壓購物搜尋競爭對手的行為，在2017年遭歐盟裁罰24.2億歐元罰款。Google這些年來在歐盟面臨反壟斷的罰款已超過80億歐元，目前仍在法庭上對抗。

這並不是歐盟首次針對科技大廠罰款，歐盟這些年來持續針對大型科技公司做出最嚴厲的經濟裁罰。

報導也指出，歐盟委員會去2023年指責蘋果透過應用程式商店規則，阻止開發者告知用戶其他購買選擇。此舉扭曲了音樂串流市場的競爭。據悉，確切罰款預計在3月初會正式公布。

蘋果新品Vision Pro開賣不到2周就爆出退貨潮，近期又傳出恐遭重罰！《金融時報》引述匿名人士的消息指稱，歐盟將對蘋果公司開罰約5億歐元罰款。