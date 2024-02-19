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商品驚驚漲 歐洲頻突襲調查

編譯任中原／綜合報導
歐洲突襲各產業次數。(LexisPSL、White & Case)
歐洲突襲各產業次數。(LexisPSL、White & Case)

歐洲負責市場競爭的主管機關正聚焦於消費品業者的漲價行為，頻頻突襲調查企業是否涉及反競爭。2022年歐盟、英國及瑞士市場競爭機關曾對消費業先後發動17次祕密突擊檢查，2023年更進行26次檢查。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會已突襲Gucci母公司開雲集團（Kering）等香水與服飾業者、以及紅牛（Red Bull）等能量飲料業者，認為這些企業都涉嫌違反歐盟的反托辣斯法。今年執委會也突襲倍耐力（Pirelli）與米其林（Michelin）等輪胎公司，認為業者涉嫌進行「卡特爾」行動。這些公司都拒絕對調查發表評論。

英國競爭與市場管理局（CMA）也在調查雜貨業者後，指控食品生產廠商提高售價的幅度超過成本增幅，導致食品類通膨升高。

歐洲由於受到俄羅斯入侵烏克蘭的衝擊，生活成本大幅升高。儘管現在能源及其他原料成本已經下降，但多種產品價格的上漲壓力依然沈重。

管理顧問業者貝恩公司（Bain）的報告指出，去年全球消費品零售銷售額平均增加10%，其中四分之三的增幅都源自於價格上漲。在美國及歐洲，95%的銷售增幅是因為價格上漲。

反競爭專業律師表示，主管機關加強檢查是因為擔心通膨升高，企業可能會聯手對產品售價、勞動慣例或消費者權益，進行「反競爭行為」。

英國Leigh Day法律服務公司企業競爭部門主管莫尼克－李維尼說，「存在通膨壓力時，企業很容易隱藏漲價行為。主管機關覺得市場運作不良，因此更重視消費者與廠商之間的議價能力」。另外在新冠疫情期間，由於突襲調查減少，讓企業有更多機會串連、或參與其他剝削行為。現在疫情已過，主管機關能大舉展開行動。

紐約偉凱律師事務所（White & Case）合夥人凱立克表示，反托辣斯調查逐漸趨向政治化。政府與主管機關承受消費者的壓力，不得不擴大調查。他預料只要物價居高不下，調查行動將有增無減。

歐盟 疫情 烏克蘭

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